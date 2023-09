Home Foto To nie jest aparat dla amatora. Sony zaskakuje kolejną premierą

To nie jest aparat dla amatora. Sony zaskakuje kolejną premierą

Popularne drony które możemy zobaczyć na co dzień to urządzenia stosunkowo niewielkie. Co do zasady do nagrywania filmów i robienia zdjęć korzystają one z kamer o niewielkich rozmiarach i wadze, co oczywiście wpływa na jakość obrazu. Najnowsza kamera Sony ILX-LR1 jest jednak sprzętem profesjonalnym, przeznaczonym do współpracy z dronami o większym udźwigu.