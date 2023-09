Premiera Sony Xperia 5 V – w małym ciele wielki duch

Sony Xperia 5 V to tradycyjna forma z nowym wnętrzem

A to wnętrze ma wszystko, co powinien mieć nowoczesny smartfon z najwyższej półki. Sercem Xperii 5 V jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, który otrzymał nowe chłodzenie, o 40% większe w stosunku do zastosowanego w Xperii 5 IV, co w połączeniu z bardziej energooszczędnym SoC powinno zdecydowanie poprawić komfort użytkowania i wyeliminować sytuację, w których dochodzi do przegrzania smartfonu.

Redukcja zużycia energii o 20% przełoży się też na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Skoro o tym mowa, to użyte ogniwo ma pojemność 5000 mAh i może być ładowane przy pomocy dość skromnej mocy 30 W, co przekłada się na uzupełnienie stanu od 0 do 50% w mniej więcej 30 minut. Sony zapewnia, że dzięki optymalizacji ładowania akumulator po 3 latach zachowa co najmniej 80% maksymalnej pojemności.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada jasny wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala i proporcjach 21:9, wspomagany specjalizowanym układem X1 for mobile, działającym podobnie do systemu przetwarzania obrazu z telewizorów Sony Bravia. Obrazowi towarzyszy stereofoniczny dźwięk z głośników przednich.

Czytaj też: Szykuje się gorąca jesień. Google ogłosił datę premiery serii Pixel 8

Xperia 5 V otrzyma aparat fotograficzny z najnowszym przetwornikiem obrazu.

Będzie to znana już z modelu Xperia 1 V matryca IMX 888 Sony ExmorT o wielkości 1/1,35″ i możliwości pracy z kilkoma proporcjami ekranu bez utraty rozdzielczości. Sensor ma 52 Mpix (48 Mpix efektywnej rozdzielczości) i wykony jest w technologii stacked, w której fotodiody i tranzystory sterujące są na różnych warstwach układu. Powala to na uzyskanie dwukrotnie większej efektywnej powierzchni światłoczułych fotodiod i oczywiście mniejszych zakłóceń sygnału.

Matryca współpracuje z obiektywem o ogniskowej 24 mm, a dzięki inteligentnemu cropowi można z jej pomocą uzyskać cyfrowy zoom o ekwiwalencie ogniskowej 48 mm, czyli odpowiednik ogniskowej standardowej bez znaczącego ubytku detali. Odświeżonemu sprzętowi towarzyszy rozbudowane oprogramowanie – dzięki funkcji „twórczy wygląd” można dostosować wstępne ustawienia koloru i klimatu bez potrzeby późniejszej obróbki. Najnowsze algorytmy AI w Sony Xperia 5 V posłużą do sterowania układem autofocus z rozpoznawaniem i śledzeniem celu, oraz do tworzenia wiarygodnego efektu bokeh, a rozbudowane oprogramowanie aparatu pozwoli na dostosowanie możliwości i sposobu obsługi do poziomu zaawansowania fotografa.

Rozmiar ma znaczenie

Sony Xperia 5 V ma możliwości flagowca zamknięte w zgrabnej, mniejszej formie. Jeśli producent dowiezie swoje obietnice i potwierdzą się w recenzjach, to będzie to na pewno ciekawa propozycja nie tylko dla miłośników marki.