Spotify Hi-Fi może być bliżej, niż nam się wydawało. Serwis szykuje kilka ekskluzywnych funkcji

Spotify Hi-Fi lub Supremiu – podobno prace trwają, ale…

Pytanie oto, kiedy pojawi się Spotify Hi-Fi, staje się powoli nudne, bo jeśli nie śledzicie tego tematu aż tak wnikliwie, to przypomnę tylko, iż wzmianki o tym pojawiają się regularnie od 2017 roku. Na dodatek na początku 2021 roku sam serwis opublikował wideo Billie Eilish, które wyraźnie miało zapowiadać plan Hi-Fi i… no, jak dobrze wszyscy wiemy, od tamtej pory Spotify milczy na ten temat. Nie milczą jednak przecieki, które od kilku miesięcy sukcesywnie donoszą o intensywnych pracach nad zupełnie nowym planem subskrypcyjnym o nazwie Supremium.

Kiedy Bloomberg ujawnił nową nazwę, szybko zaczęto się zastanawiać, dlaczego właściwie Spotify komplikuje tak życie i nie chce nazwać go po prostu „Hi-Fi”? Taka nazwa nie pozostawiałaby żadnych wątpliwości co do charakteru subskrypcji. Dowiedzieliśmy się jednak, że nowy plan nie będzie ograniczał się tylko do oferowania bezstratnej jakości dźwięku, a użytkownicy dostaną znacznie więcej możliwości. Teraz użytkownik Reddita u/Hypixely nieco uściślił, o co dokładnie chodzi – ujawnione przez niego szczegóły zostały odnalezione w kodzie aplikacji.

Abonenci będą mieli do dyspozycji 24-bitowy bezstratny dźwięk, a także dostaną opcję korzystania z list odtwarzania stworzonych przez sztuczną inteligencję – „Poproś Spotify o utworzenie dla Ciebie playlist w ciągu kilku sekund, korzystając z mocy sztucznej inteligencji”. Kolejną, unikalną funkcją, będzie sortowanie biblioteki według nastroju, aktywności i gatunku, a więc coś, co Spotify już wdrożyło w swojej najnowszej liście odtwarzania Daylist. Inną interesującą funkcją, o której wspomina przeciek, są „zaawansowane narzędzia do miksowania”, które obejmują następujące możliwości: „ dostosowywanie kolejności listy odtwarzania według BPM lub możliwości tanecznych lub korzystanie z funkcji Smart Order w celu stworzenia najlepszej sekwencji przy użyciu tonacji i tempa; umożliwianie płynnych przejść, które wykorzystują ustawione punkty sygnalizacji do płynnego przejścia między ścieżkami; filtrowanie według nastrojów i gatunków na liście odtwarzania”. Te funkcje powinny przypaść do gustu wszystkim DJ-om amatorom, bo narzędzie zdaje się bardzo rozbudowane, ale nie wymaga posiadania całego dodatkowego sprzętu oraz umiejętności.

Już wcześniej była też mowa, że subskrypcja Supremium może oferować audiobooki. Te dostępne są już na Spotify w ramach indywidualnych zakupów, ale po dodaniu nowego planu, mogłyby być całkowicie darmowe w ramach tej najdroższej opcji. Użytkownik Reddita twierdzi, że chociaż faktycznie, Supremium będzie wzbogacone o audiobooki, to nie będzie ich można słuchać bez ograniczeń. Co miesiąc dostaniemy 30 godzin słuchania. Dla tych, którzy wręcz pochłaniają audio książki, to z pewnością nie wystarczy, ale ci mają już zapewne osobne subskrypcje. Taki dodatek przypadnie raczej do gustu raczej typowym słuchaczom, słuchającym jedną, czy dwie pozycje w miesiącu.

Ile będzie kosztowała subskrypcja Spotify Hi-Fi?

No właśnie, tu przechodzimy do najważniejszego, a więc do ceny. Wszyscy oczywiście liczą się z tym, że Spotify Hi-Fi będzie dużo droższe niż obecne plany subskrypcyjne. Pytanie tylko, o ile? Tidal Hi-Fi kosztuje 39,99 zł, czyli dwa razy więcej niż standardowa subskrypcja w tym serwisie. 19,99 zł musimy również zapłacić za Spotify Premium, więc plan Supremium nie będzie tańszy niż propozycja konkurencji. Użytkownik Reddita odpowiedzialny za przeciek wskazuje na 19,99 dol – w USA tyle samo kosztuje Tidal Hi-Fi. Jeśli więc Spotify będzie chciał się trzymać poziomu konkurencji, to możliwe, iż my zapłacimy za ten nowy plan 39,99 zł. To rozsądna cena – wysoka, ale na tyle rozsądna, by fani muzyki skusili się na jej wykupienie. Przeciek wspomina ponadto o istnieniu opcji Duo i Rodzina, które pozwolą zaoszczędzić na subskrypcji – nie wiadomo tylko, jakie ceny tutaj przyszykuje nam serwis.

Doniesień na temat Spotify Hi-Fi/Supremium tylko przybywa, co jasno wskazuje, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy nastąpi? Tego nadal nie wiadomo, ale wydaje się, iż stanie się to jeszcze w tym roku. Oczywiście, o ile nagle nie wydarzy się coś, co pokrzyżuje plany i zmusi serwis do ich zmiany.