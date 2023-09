Szkło bramą do kwantowych wymiarów? Pomyłka doprowadziła do dziwnego odkrycia

Członkowie zespołu badawczego mówią o czymś, co nazywają kwantowym szkłem spinowym. Do identyfikacji opisywanego stanu kwantowego doszło podczas prowadzenia projektu badawczego mającego na celu lepsze poznanie algorytmów kwantowych. Ostatecznie chodziło natomiast o opisanie nowych strategii z zakresu korekcji błędów w obliczeniach kwantowych.

Pomiar położenia cząstki kwantowej zmienia jej pęd i odwrotnie. Podobnie w przypadku kubitów istnieją wielkości, które zmieniają się wzajemnie podczas pomiaru. Odkryliśmy, że pewne losowe sekwencje tych niekompatybilnych pomiarów prowadzą do powstania kwantowego szkła spinowego. Jedną z implikacji naszej pracy jest to, że niektóre rodzaje informacji są automatycznie chronione w algorytmach kwantowych, które mają cechy naszego modelu. wyjaśnia jeden z autorów, Erich Mueller

Szczegółowe wyniki badań zostały zaprezentowane na łamach Physical Review B. Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, warto w ogóle zacząć od tego, że kubity tworzące komputer kwantowy mogą przyjmować pozornie losowe wartości, ale i cechować się uporządkowaniem, w przypadku którego gdy jeden kubit się obraca to i pozostałe również się tak zachowują.

Kubity, czyli bity kwantowe, stanowią podstawę funkcjonowania komputerów kwantowych, które mogą zrewolucjonizować wykonywanie zaawansowanych obliczeń

Według Vaibhava Sharmy, który kierował wysiłkami zespołu badawczego, on i jego współpracownicy starali się zrozumieć ogólne cechy algorytmów kwantowych. Aby tego dokonać, naukowcy brali pod uwagę losowe algorytmy i zorientowali się, że w niektórych przypadkach występuje uporządkowany stan kwantowy szkła spinowego. Teraz trwają natomiast poszukiwania innych form ukrytego porządku, które mogłyby zrewolucjonizować wiedzę na temat stanów kwantowych.

Prowadzone badania są ważne choćby ze względu na możliwość skuteczniejszej ochrony kubitów przed zakłóceniami. O ile jest to osiągalne w przypadku klasycznych bitów, tak kubity są znacznie bardziej podatne na wszelkiego rodzaju szumy. Badania w tej sprawie, skupiały się na losowych algorytmach i miały poszerzyć wiedzę na temat ogólnych właściwości wszystkich takich algorytmów. Ostatecznie doprowadziło to do identyfikacji nowego porządku, a sami zainteresowani – choć wiedzą, że ich dokonania powinny mieć przełożenie na wykonywanie obliczeń – to nie są pewni, jak dokładnie miałoby to wyglądać.