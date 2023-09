Sztuczna inteligencja wkracza do Outlooka. Będziesz z niej skorzystać – czy tego chcesz, czy nie

Klient pocztowy Outlook jest chętnie używany zarówno przez biznes, jak również osoby prywatne. Dużą zaletą jest jego powiązanie z pakietem Office oraz innymi usługami oferowanymi przez Microsoft. Stanowi w chwili obecnej największą konkurencję dla Gmaila, a nowe rozwiązanie mogą pomóc w uzyskaniu nad nim przewagi. Czego możemy się spodziewać?

Jak zmieni się Outlook?

Nowości w świeżej edycji poczty jest sporo, a wszystkie – jak informuje Microsoft na swoim oficjalnym blogu – mają na celu ułatwienie użytkownikom życia. W jaki sposób? Pierwszą zmianą jest wbudowanie mechanizmów sztucznej inteligencji, które pomogą w pisaniu maili – będą sprawdzać pisownię, sugerować słowa itp. Nie jest to dla mnie duża nowość – Gmail ma to już od dawna. Microsoft reklamuje tę nowość jako narzędzie wspomagające w tworzeniu profesjonalnych wiadomości e-mail.

Aby te maile były jeszcze bardziej dopracowane, poczta otrzyma ponad 150 nowych czcionek, pojawią się również nowe możliwości spersonalizowania wyglądu klienta. Tu Microsoft zapowiada ponad 50 nowych stylów.

Druga warta uwagi możliwość to zgromadzenia wszystkich wiadomości mailowych z wielu skrzynek oraz różnych kalendarzy w jednej aplikacji. Jest nią oczywiście Outlook, który umożliwi podpinanie wszystkich poczt korzystających z IMAP. Użytkownik będzie mógł zobaczyć je w jednym miejscu lub też przełączać się na wybraną skrzynkę. A kolejna nowość lepszej organizacji, gdzie przy użyciu SI będzie można łatwo gromadzić i organizować listę rzeczy do zrobienia, jak również ustawiać przypomnienia o zadaniach do wykonania.

Ponadto przy aktualizacji nie mogło oczywiście zabraknąć usprawnienia integracji z innymi webowymi aplikacjami Microsoftu, czyli Word, Excel oraz PowerPoint. Dodano także bezpośredni dostęp do konta OneDrive ze skrzynki pocztowej (co jest naturalną konsekwencją wprowadzenia takiego samego rozwiązania w eksploratorze plików Windows 1o oraz Windows 11). Można bezpośrednio z niego dołączyć do maila plik, bez konieczności wcześniejszego pobierania do na dysk twardy.

Ponadto osoby korzystające z planów Microsoft 365 Basic, Personal lub Family mogą spodziewać się silnego filtru antyspamowego oraz solidnego szyfrowania przesyłanych danych.