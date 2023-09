Home Tech Nic już nigdy nie umknie Twojej uwadze. TP-Link ma nowe sprytne kamery do monitoringu

Własny dom to źródło szczęścia i utrapienia w jednym – weź to wszystko sprzątaj, remontuj i ogólnie doglądaj czy jakieś nieproszone towarzystwo się w otoczeniu nie pojawia. Na szczęście TP-Link powiększa asortyment kamer smart Wi-Fi z serii Tapo o trzy nowe modele: Tapo C520WS, Tapo C325WB oraz Tapo C220. Dwóch pierwszych użyjecie do monitorowania na zewnątrz i to nawet przy surowych warunkach atmosferycznych, natomiast trzecia sprawdzi się do pilnowania wnętrza domu. Wszystkie nowe urządzenia TP-Link rejestrują obraz lokalnie na kartach pamięci microSD, ale mogą go przesyłać również do firmowej usługi chmurowej o nazwie TapoCare.