Unia Europejska nałożyła na Intela 400 mln dolarów kary za blokowanie konkurencji

Intel blokował dostęp AMD do rynku komputerów

Intel od decyzji KE odwołał się do sądu, który w 2014 roku odrzucił zarzuty Intela i w całości podtrzymał decyzję Komisji Europejskiej. Intel odwołał się jednak od tego orzeczenia do Trybunału Sprawiedliwości Uni Europejskiej, który w 2017 roku nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. TSUE doprecyzował też przy okazji, jakie warunki muszą być spełnione, by można było uznać, że rabaty warunkowe naruszają zasady prawa Unii Europejskiej.

W 2022 roku sąd anulował decyzję Komisji Europejskiej w części dotyczącej rabatów warunkowych, podtrzymując ją jednocześnie w części dotyczącej bezprawności działań Intela zmierzających do opóźniania premier komputerów z układami AMD oraz ograniczenia dostępności takich maszyn w sieciach sprzedaży. Jednocześnie sąd całkowicie anulował nałożoną karę finansową, uznając, że nie jest w stanie prawidłowo ocenić zasadności kwoty nałożonej kary.

Pośród przykładów niedozwolonych działań znalazły się przypadki firmy Hewlett – Packard, której Intel zapłacił za niewprowadzanie do oferty dla małych i średnich firm komputerów biznesowych z procesorami AMD oraz przypadki Acera i Lenovo: pierwsza z firm dzięki pieniądzom Intela przesunęła wprowadzenie notebooków z procesorem AMD z końca 2003 roku na początek 2004, druga natomiast, druga natomiast podobnym manewrem w 2006 roku przesunęła premierę o pół roku.

Komisja Europejska odwołała się od decyzji sądu dotyczących rabatów warunkowch i sprawa jest wciąż w toku. Za sztuczne ograniczanie dostępności konkurencyjnych rozwiązań nałożyła natomiast karę w wysokości 400 mld dolarów, czyli 376 mln euro.

Kara będzie, ale to nie koniec postępowania

Intel od tej decyzji się nie odwołał i karę zapłaci. Co do toczącego się przed sądem postępowania, to trudno się spodziewać tu szybkiej decyzji. Jeśli jednak sąd uzna odwołanie Komisji Europejskiej i uzna, Intel naruszył prawo poprzez stosowanie niedozwolonego rabatowania, to Intela mogą czekać kolejne wysokie kary. Młyny sprawiedliwości UE są nierychliwe, ale nic w nich nie przepada.