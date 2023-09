Urządzenia wielofunkcyjne Canon – dla ucznia, ale nie tylko

Urządzenie urządzeniu oczywiście nierówne – potrzeby są tak różne, jak sposoby ich realizacji. W ofercie Canon można znaleźć jednak modele, które spełnią oczekiwania zarówno najmniej, jak i najbardziej wymagających użytkowników.

Canon Pixma MG3650S – dla mało wymagających użytkowników

Na początek urządzenie wielofunkcyjne dla najmniej wymagających – nieduże i bardzo proste w obsłudze, do tego pracujące bezprzewodowo. Pixma MG3650S najlepiej sprawdzi się, gdy drukujemy mało – kilka lub kilkanaście stron w miesiącu. Część drukująca korzysta ze zintegrowanych kaset – osobno z atramentami kolorowymi i z czarnym – łatwych do wymiany nawet dla dziecka. Choć jest to podstawowy model w ofercie, MG3650S potrafi sporo – ma możliwość automatycznego drukowania dwustronnego, a na papierze fotograficznym potrafi drukować bez obramowania (na całym arkuszu) zdjęcia wysokiej jakości.

Canon Pixma MG3650S to jednak nie tylko drukarka, ale i bardzo przyzwoity skaner. Oprogramowanie urządzenia dzięki usłudze Pixma Cloud Link pozwala na współpracę z popularnymi dyskami sieciowymi, takimi jak Dysk Google czy zintegrowany z systemem Windows Microsoft OneDrive. Dokumenty można zatem skanować i drukować przy użyciu w zasadzie dowolnego urządzenia – wystarczy telefon z aplikacją, a część funkcji nie wymaga nawet tego. MG3650S jest bardzo tania – w niektórych sklepach można ją nabyć już za 249 zł.

Canon Pixma G3470 – dla bardziej wymagających

Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma G3470 przeznaczone jest dla użytkowników domowych, którzy planują drukowanie znacznych ilości materiałów. Nieco większa gabarytowo od poprzednika posiada zupełnie inny system drukowania – zamiast niewielkich wymiennych kaset z atramentami w obudowie znalazły się cztery zbiorniki na atrament, które można niezależnie uzupełniać wprost z butelek. Ich duża pojemność pozwala na drukowanie bez konieczności oszczędzania atramentów – jeden pełny wlew wystarczy na wykonanie przeciętnie 6000 wydruków czarno – białych lub 7700 kolorowych, a jeśli chcielibyśmy drukować fotografie, to nawet na 2200 zdjęć w formacie 10 x 15 cm.

Uzupełnianie atramentów jest bardzo proste, choć tu już lepiej nie pozostawiać tego dzieciom. We własnym zakresie można także wymienić zbiornik na pozostałości atramentu, co bardzo przedłuża czas pracy urządzenia bez konieczności serwisowania. Wysoka prędkość druku i podajnik papieru o pojemności 100 stron predysponuje urządzenie dla starszych uczniów lub dla kadry nauczycielskiej. Druk dwustronny jest możliwy, ale trzeba to ogarnąć ręcznie.

Canon Pixma G3470 posiada oczywiście skaner, o podobnych możliwościach jak w prostszym modelu, jednak dużo wygodniejszy w obsłudze dzięki niewielkiemu monochromatycznemu wyświetlaczowi LCD. Oprogramowanie urządzenia pozwala na obsługę popularnych systemów dla komputerów oraz smartfonów i tabletów, a także na współpracę z chmurą. Cena? Jedyne 799 zł.

Canon Pixma G640 – gdy kolor jest najważniejszy

Canon Pixma G640 jest świetnym urządzeniem do domu, przeznaczonym dla użytkowników wymagających wyjątkowo dobrej reprodukcji kolorów. W szczególności mowa tu o drukowaniu fotografii lub innych prac na papierze fotograficznym, zatem w zastosowaniach szkolnych najlepiej sprawdzą się u uczniów uczęszczających na wszelkiego rodzaju kółka artystyczne, nauczycieli kierunkowych lub po prostu u hobbystów. Canon Pixma G640 podobnie jak poprzedni model wykorzystuje dużej pojemności zbiorniki na atrament – jest ich aż sześć i także uzupełniać je można z butelek. Pełne zbiorniki pozwalają na wydrukowanie 3700 znormalizowanych stron A4 w czerni i bieli lub 8000 stron w kolorze. W przypadku zdjęć 10 x 15 cm można uzyskać aż 3800 wydruków wysokiej jakości.

Canon Pixma G640 posiada wbudowany podajnik papieru o pojemności 100 stron. O wydruk dwustronny trzeba dbać ręcznie. Oprogramowane urządzenia posiada standardowy zestaw możliwości – drukować i skanować można z komputera lub urządzeń mobilnych. Drukarka jest całkiem przyzwoicie wyceniona jak na urządzenie fotograficzne – u autoryzowanych sprzedawców można ją nabyć za około 1000 zł.

Canon Maxify GX4040 – sprawa robi się poważna

O ile poprzednie modele opisywanych tu urządzeń były przeznaczone do użytku typowo domowego, to GX4040 jest już modelem raczej domowo–biurowym, przeznaczonym dla użytkowników drukujących duże ilości dokumentów. GX4040 w pełni korzysta z dobrodziejstw dużych, niezależnych zbiorników na atrament, pozwalając na wydrukowanie 6000 stron atramentem czarnym i nawet 14000 stron w kolorze na jednym wlewie. Sprawdzi się przede wszystkim u nauczyciela w zastosowaniach szkolnych, z racji tego, że Canon Maxify GX4040 może automatycznie drukować dwustronnie, jest szybki i bardzo ekonomiczny. Wbudowana kaseta podajnika ma pojemność 250 arkuszy A4, a tylny podajnik 100 arkuszy tego samego rozmiaru.

Także skaner wyposażony został w automatyczny podajnik dokumentów, co pozwala wykorzystać urządzenie wielofunkcyjne w roli zautomatyzowanej kopiarki, dzięki której można szybko i kompleksowo przygotować zestaw kart pracy dla całej klasy. W zastosowaniach biurowych wciąż przydatny może być moduł faksu – korzystamy z niego coraz rzadziej, ale bywa konieczny. Canon Maxify GX4040 może pracować zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo, współpracuje z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi. A wszystko to można mieć już za 1399 zł.

Canon I-Sensys MF752CDW – laserowy kombajn

Kolejne urządzenie z trudem mogę sobie wyobrazić w domu ucznia – prędzej u nauczyciela, ale jeszcze bardziej w klasie lub w pokoju nauczycielskim. Jest to bowiem spory, laserowy kombajn o dużej wydajności, pozwalający na jednoczesną sieciową współpracę wielu użytkowników o różnych uprawnieniach, z możliwością zabezpieczenia wydruków indywidualnym PIN-em. Zarówno moduł drukarki, jak i skanera wyposażony został w mechanizmy automatycznego skanowania i drukowania dwustronnego, działające także podczas pracy w trybie kopiarki. MF752CDW posiada w standardzie zasobnik na 250 arkuszy papieru A4, z możliwością montażu dodatkowych kaset – łącznie pojemność zasobników może wynosić 850 stron. W użytku szkolnym i firmowym urządzenie może być zdalnie zarządzane przez dział informatyczny, który jest automatycznie informowany o problemach lub konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych. Canon I-Sensys MF752CDW zniesie duże obciążenia – zalecane jest co prawda nieprzekraczanie 4000 stron miesięcznie, lecz w razie czego wytrzyma do 50000 stron, co z powodzeniem zaspokoi wymagania nawet największych szkół. Mimo swoich możliwości nie zrujnuje budżetu – można go kupić już za 1750 zł.

Na zakończenie

Koniec wakacji to nie jest coś, czego uczniowie wyczekują. Zaryzykuję tutaj opinię, że nauczyciele też często nie są zachwyceni. Warto zatem zawczasu pomyśleć o tym by choć niektóre fragmenty szkolnego i uczniowskiego życia sobie trochę ułatwić. Dobrze przemyślany zakup drukarki może okazać się pewnym środkiem do realizacji tego celu.