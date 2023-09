Windows 11: 6 działań, które pomogą Ci go zoptymalizować

Najnowszy (jak na razie system) Windows przeszedł już sporą ewolucję. Po swoim debiucie nie cieszył się dużą popularnością, ale kolejne aktualizacje zmieniły ten stan rzeczy i w chwili obecnej to całkiem przyjemne rozwiązanie, które cały czas zyskuje nowe funkcje. A czy da się podrasować je jeszcze bardziej? Spróbuj poniższych sposobów – nie są wymagające, a mogą przynieść zaskakująco pozytywne efekty.

Windows 11 – zacznij od podstaw, czyli partycji

System operacyjny zainstalowany jest na partycji systemowej, znajdującej się na dysku. Niezależnie od tego, czy będzie to nośnik HDD czy SSD, jakiekolwiek jego błędy i defekty mogą sprawić, że system nie będzie działać poprawnie. Możesz w prosty sposób sprawdzić jego kondycję – Windows 11 ma wbudowane narzędzie do tego działania. Wystarczy tylko:

otworzyć eksplorator plików;

kliknąć na “Ten komputer”;

wybrać dysk z systemem (domyślnie jest to “C”);

kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki i wybrać “Właściwości”;

a następnie wybrać zakładkę “Narzędzia” i kliknąć na “Sprawdź”;

odczekać, aż system przeprowadzi proces.

Jeśli pojawiły się błędy, wówczas Windows 11 podejmie próbę ich samoczynnego naprawienia. Jeśli nie znajdzie – wszystko jest w porządku.

Windows 11 – wyłącz start z systemem aplikacji, których nie używasz

Gdy instalujesz aplikacje w systemie Windows, wiele z nich dodaje się do autostartu, czyli uruchamiają się wraz z włączeniem systemu operacyjnego. A gdy tak się dzieje, nie tylko opóźniają rozruch, ale też od samego początku pobierają zasoby, co może spowalniać działanie całego urządzenia. Większość z nich niekoniecznie jest Ci potrzebna – na przykład aplikacja Steam. Czy musisz od razu logować się na tę platformę po włączeniu maszyny?

Jak wyłączyć to, czego nie potrzebujesz? W prosty sposób:

kliknij na Start (logo Windows na pasku zadań) prawy przyciskiem myszki;

wybierz z listy Menedżera Zadań;

wybierz “Aplikacje autostartu” z panelu po lewej stronie;

kliknij prawym przyciskiem myszki na aplikacji, którą chcesz wyłączyć i wybierz “Wyłącz”,

Zrób tak z wszystkimi zbędnymi programami, których nie chcesz używać.

Usuń zbędne aplikacje

Pozostając przy aplikacjach – warto też usunąć z dysku nieużywane. Powód? Po prostu zajmują niepotrzebnie miejsce, a przy dyskach twardych o mniejszej pojemności każdy megabajt jest na wagę złota. Jak to zrobić? Przejdź do systemowych ustawień i wybierz dział Aplikacje, a tam przejdź do “Zainstalowane aplikacje”. Możesz posegregować je po nazwie, dacie instalacji, rozmiarze (malejąco lub rosnąco). Następnie przy wybranej do usunięcia kliknij lewym przyciskiem myszki na trzy kropki i wybierz “Odinstaluj”. Potwierdź działanie i gotowe.

Włącz Czujnik Pamięci

Czujnik Pamięci to praktyczne narzędzie systemowe, które samoczynnie oczyści Windows 11 z cyfrowych “śmieci” – czyli plików tymczasowych, skasowanych plików, pozostałości po zainstalowanych aplikacjach itp. Jak z niego skorzystać? Oto kolejne kroki postępowania:

wejdź do działu System w ustawieniach Windowsa;

przejdź do działu Pamięć;

przesuń suwak przy Czujniku Pamięci w prawo.

Jaki będzie efekt? Gdy zacznie brakować miejsca na dysku, Windows usunie tyle zbędnych plików, aby system mógł działać z najwyższą wydajnością. Możesz też wybrać czas, po jakim będą usuwane pliki z Kosza. Domyślnie jest to 30 dni. To samo możesz ustawić dla plików z folderu Pobrane.

Może wirus?

Jeśli Windows 11 nie działa tak wydajnie, jak tego oczekujesz, być może gdzieś przyczaił się szkodnik? Warto przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzić skanowanie systemu programem antywirusowym. Pamiętaj też, aby mieć włączony systemowy Windows Defender. Możesz sprawdzić, czy działa, wchodząc do działu “Prywatność i zabezpieczenia”, a następnie “Zabezpieczenia Windows”. Jeśli Windows Defender działa, przy jego ikonce będzie znajdować się zielone kółeczko. Jeśli nie:

kliknij na “Ochrona przed wirusami i zagrożeniami”;

kliknij na “Opcje programu antywirusowego Microsoft Defender”;

włącz wszystkie dostępne opcje.

Wykorzystanie baterii ma znaczenie

Jeśli korzystasz z systemu Windows 11 na laptopie, warto zoptymalizować zużycie baterii, aby moc wykorzystywana była w sposób optymalny. Jak to zrobić?