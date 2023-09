Jak odzyskać skasowane pliki? Poradnik dla systemu Windows

Windows – kasowanie… ale nie do końca

Jak zazwyczaj kasujesz pliki w systemie Windows? Zapewne wskazujesz na nie prawym przyciskiem myszki i wybierasz opcję “Usuń”. Tak robi większość użytkowników. Inni przeciągają je bezpośrednio do systemowego Kosza. Efekt jest zawsze taki sam. Usunięte pliki trafiają do Kosza, skąd są automatycznie usuwane po 30 dniach. Dlatego jeśli ręcznie nie opróżniałeś Kosza w tym czasie od momentu skasowania plików, wystarczy zajrzeć do niego, wskazać na pliki do odzyskania i wybrać opcję “Przywróć”.

Uwaga – jeśli używasz regularnie aplikacji do optymalizacji systemu Windows, opróżniają one Kosz w trakcie swojego działania. Dlatego gdy w trakcie tych 30 dni od skasowania plików skorzystasz z takiej aplikacji, będzie on pusty. Wówczas trzeba sięgnąć po bardziej zaawansowane metody.

Zanim do nich przejdę, ważne wyjaśnienie. Gdy kasujemy pliki, nie są one całkowicie likwidowane. Znika jedynie dostęp do nich. Znajdują się one wciąż na dysku i dopóki sektory, które zajmują, nie zostaną nadpisane, jest szansa na ich odzyskanie. Jak duża – to zależy wyłącznie od tego, po jakim czasie chcesz je odzyskać. Im szybciej od skasowania, tym większa.

Przywracanie plików za pomocą aplikacji

W chwili obecnej dla użytkowników domowych oraz firm powstało wiele aplikacji zajmujących się odzyskiwaniem skasowanych plików. Niektóre z nich są darmowe, jednak większe możliwości mają te płatne. Darmowe to raczej “lekkie” narzędzia, które pozwolą na przywrócenie plików nienadpisanych i skasowanych niedawno. Mogą przydać się w wielu sytuacjach, np. po awarii dysku twardego.

Z takich aplikacji na Windows można wymienić: CG Security PhotoRec, DiskDigger, Glarysoft File Recovery Free, Recuva, Rescue Kit Free, a także narzędzia przeznaczone do obsługi dysków, które również mają możliwości odzyskiwania danych. Są to Minitool Partition Wizard Free oraz TestDisk.

Działanie aplikacji tego typu jest proste – możemy wybrać rodzaj plików, które ma wyszukać wśród skasowanych lub też ogólnie sprawdzić wszystkie dostępne do odzyskania. Przeprowadzamy skan, a następnie wyświetlona zostaje lista odnalezionych i możliwych do odzyskania. Wybierasz pożądane z listy i gotowe.

Płatne programy do odzyskiwania danych mają szerszy zakres możliwości i potrafią skuteczniej przywracać nawet dawno usunięte pliki. Ile kosztują? To zależy od danego narzędzia. Niektóre wymagają jednorazowej opłaty licencyjnej, podczas gdy inne rozwiązania dostępne są w formie subskrypcji. Najbardziej zaawansowane programy tego typu to koszt co najmniej kilku tysięcy złotych – są one przeznaczone dla organizacji i firm zajmujących odzyskiwaniem danych, czyli nie dla przeciętnego zjadacza chleba.

Jeśli darmowy program na Windows nie spełnia swojej funkcji, wówczas możesz oddać dysk w celu odzyskania plików do specjalistycznej firmy. Nie są to usługi tanie, ale jeśli na dysku znajdują się np. skasowane, ważne dane firmowe lub finansowe, gra jest warta świeczki.

Sam Microsoft przygotował dla użytkowników aplikację do odzyskiwania plików. Nazywa się Windows File Recovery i możesz pobrać ją z Microsoft Store. Niestety – działa wyłącznie w trybie linii komend i nie ma interfejsu graficznego.

Lepiej być mądrym przed szkodą

Najlepszy sposobem na to, aby nie trzeba było nerwowo szukać narzędzia do odzyskiwania plików jest nie tyle zabezpieczenie się przed ich przypadkowym skasowaniem, co posiadanie aktualnej kopii zapasowej. Nie będzie z tym problemu, ponieważ możesz codziennie wykonywać takie kopie na dysk zewnętrzny lub sieciowy (jak choćby Dysk Google czy należący do Microsoftu OneDrive). Istnieje również wiele programów na system Windows, które umożliwiają automatyzację tej czynności. Dzięki temu nie musisz nawet o niej myśleć, a masz pewność, że wszystkie ważne pliki zostaną zachowane i bez problemu odzyskasz je w razie problemów.