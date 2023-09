Poczwórnie zakrzywiony ekran w smartfonie? Takie cuda tylko w Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra zbliża się do premiery

Kilka lat temu Xiaomi trochę namieszało ze swoim harmonogramem premier, oddzielając model Ultra od pozostałych smartfonów z flagowej linii. Przy okazji serii Xiaomi 12 było zresztą znacznie więcej zamieszania, bo jeśli miałabym być dokładna, ta generacja nie dostała modelu Ultra – pojawił się on w ramach podserii jako Xiaomi 12S Ultra. To oczywiście tylko nazwa i niezależnie od niej, Xiaomi zapoczątkowało wtedy nową linię modeli z najwyższej półki, charakteryzujących się niezwykłymi możliwościami fotograficznymi, które wprowadzane były na rynek kilka miesięcy po debiucie modelu podstawowego i Pro.

Xiaomi 12S Ultra

Spodziewamy się, że tak samo będzie w przypadku Xiaomi 14 Ultra. Urządzenie powinno pojawić się w drugiej połowie przyszłego roku. Xiaomi 12S Ultra miał swoją premierę 9 lipca 2022 r., natomiast jego następca – 8 lipca 2023 r. Przełom czerwca i lipca 2024 roku jest więc najbardziej prawdopodobną datą, na którą wskazują też niektóre źródła. Warto jednak wspomnieć, iż Xiaomi 14 Ultra został rzekomo dostrzeżony w bazie danych IMEI, gdzie powiązano go z numerami 24030PN60C i 24030PN60G, które odnoszą się do wersji globalnej i chińskiej. Ciekawsze są jednak pierwsze cyfry tego numeru – 2403 – mające rzekomo odnosić się do daty premiery. Ta miałaby nastąpić w marcu 2024 roku. Swoje przypuszczenia źródła opierają na tym, że w numery modelu podstawowego i Pro zaczynają się od 2312, co ma wskazywać na premierę w grudniu tego roku (co jest akurat bardzo prawdopodobne). Tak czy inaczej jeszcze trochę poczekamy.

Tymczasem warto przyjrzeć się temu, co już wiemy na temat konstrukcji i specyfikacji Xiaomi 14 Ultra

W kwestii ogólnego projektu na razie nie zapowiada się na jakieś większe zmiany. Model Ultra ma pozostać przy eleganckiej konstrukcji z ogromną, okrągłą wyspą aparatów – ten element jest wspólny dla dwóch poprzednich Ultra i zapewne Xiaomi będzie chciało go utrzymać. Spodziewamy się również, że plecki pokryte będą skórą wegańską, dodającą urządzeniu luksusowego charakteru.

Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 13 Ultra

O ile tył raczej nie powinien za bardzo różnić się od tego z poprzedników, o tyle z przodu możemy się nieźle zdziwić. Jak twierdzi znany lekaer Digital Chat Station – Xiaomi 14 Ultra zostanie wyposażony w poczwórnie zaokrąglony ekran. Co prawda zakrzywienie będzie raczej minimalne, jednak będzie. Powinno to dawać wrażenie całkowicie bezramkowego wyświetlacza. Sam panel (najprawdopodobniej OLED) ma obsługiwać rozdzielczość 2K.

Jak można przypuszczać, nadchodzący ultraflagowiec od Xiaomi napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Gen 3, a więc nieogłoszony jeszcze flagowy chipset firmy Qualcomm. Jego specyfikacja pozostaje co prawda tajemnicą (oficjalnie), ale wiemy, że zostanie wyprodukowany w 3nm procesie technologicznym i zapewni niezrównaną wydajność w połączeniu z wieloma ulepszeniami.

Xiaomi 13 Ultra

Leaker ujawnił nam też kilka szczegółów dotyczących konfiguracji aparatów, czyli najważniejszego elementu Xiaomi 14 Ultra. Przede wszystkim mamy dostać zupełnie nowy sensor główny. Będzie to Sony LYT900 Type1, potocznie zwany 1-calowym. To zoptymalizowana wersja sensora IMX9898, którego można znaleźć w Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra i Xiaomi 13 Pro. Na okrągłej wyspie znajdą się też trzy dodatkowe 50-megapikselowe aparaty. Dwa z nich obsłużą zoom 3x i 5x, przy czym ten pierwszy będzie też obsługiwał teleobiektyw makro. Obok nich Xiaomi umieści jeszcze aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Oczywiście spodziewamy się, że firma Leica wciąż będzie czuwać nad ulepszeniami i dostarczy kilka świetnych optymalizacji oraz rozwiązań, które jeszcze ulepszą możliwości fotograficzne tego urządzenia.

Pozostałe szczegóły specyfikacji wciąż pozostają tajemnicą, ale im bliżej premiery będziemy, tym więcej informacji będzie trafiać do sieci. Natomiast jeśli plotki o marcowej premierze okażą się słuszne, to już w najbliższych miesiącach powinniśmy dostać znacznie więcej doniesień o Xiaomi 14 Ultra.