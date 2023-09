Nadchodzi kolejny konkurent dla Galaxy Z Flip. Xiaomi Mix Flip powoli szykuje się do premiery

Xiaomi w końcu chce nadgonić konkurencję? O Xiaomi Mix Flip słyszymy od dawna, więc najwyższa pora na jego premierę

Składak z klapką marki Xiaomi nie jest żadną nową plotką. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiły się już w 2021 roku, kiedy zauważono, że firma złożyła w Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA) wniosek patentowy na Xiaomi Flip Phone/Mix Flip. Z dokumentacji wynikało, że miał być to wtedy smartfon mocno przypominający Galaxy Z Flip 3. W połowie ubiegłego roku w CNIPA po raz kolejny złożono patent na model typu Flip, ale o zupełnie innym wyglądzie. Szkice, które widzicie poniżej, pokazują model z poziomą wyspą aparatów, nieco przypominającą tę w nowych Pixelach od Google’a, oraz z miejscem na naprawdę spory wyświetlacz zewnętrzny. Muszę jednak zaznaczyć, że na szkicach nie ma wyraźnie zaznaczonego dodatkowego ekranu, spekulowano więc, że Xiaomi mogło z niego całkowicie zrezygnować, a opatentowany model byłby prawdziwie budżetowym składakiem.

Szkice patentowe Xiaomi Flip Phone/Mix Flip złożone przez Xiaomi w 2021 i 2022 roku

Niezależnie od półki cenowej, w jaką miałby celować Xiaomi Mix Flip, było przynajmniej wiadomo, że firma coś w tej kwestii robi. Tylko że cały czas efektów tych prac nie widzimy. Sam fakt, iż firma patentuje jakieś rozwiązania, wcale nie oznacza ich masowej produkcji. Są to po prostu pomysły, które producent chce zabezpieczyć w razie ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Kilka miesięcy po ostatnich doniesieniach dotyczących składaka z klapką od Xiaomi, znów powracamy do tematu. Tym razem jest już konkretniej, bo w chińskiej bazie certyfikacyjnej IMEI zauważono smartfon Xiaomi Mix Flip o numerze modelu 2311BPN23C. Jest to więc potwierdzenie, że faktycznie tym razem urządzenie może zmierzać na rynek. Pytanie tylko – kiedy? Jedne źródła wspominają o premierze dopiero w przyszłym roku, razem z Mix Fold 4. Inni natomiast spekulują (w oparciu o numer modelu zaczynający się od 23), że Mix Flip pojawi się jeszcze przed końcem tego roku, zapewne razem z serią Xiaomi 14 lub tuż przed/po niej.

Czytaj też: Nadchodzi tani składak z klapką. Wszystko, co wiemy o Tecno Phantom V Flip przed premierą

Jak już wspomniałam, przeciek zawiera więcej szczegółów niż tylko wzmianka w IMEI. Do sieci trafił bowiem szkic projektu, a także drobne elementy specyfikacji. Już sam fakt, że informacji jest znacznie więcej, niż do tej pory pokazuje, że coś naprawdę jest na rzeczy. Zaczynając od samej konstrukcji, różni się ona trochę od poprzednich projektów, znanych nam ze składanych przez firmę patentów. Widzimy tutaj spory ekran zewnętrzny w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Jego rozmiar jest nieznany, ale „na oko” zakładałabym, że ma przynajmniej 3”. Nad nim znalazła się prostokątna wyspa aparatu mieszcząca trzy sensory oraz lampę błyskową. Jednym z nich ma być prawdopodobnie teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym.

Szkic konstrukcyjny Xiaomi Mix Flip | Źródło: Digital Chat Station

Przeciek zdradził ponadto, że Xiaomi Mix Flip będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 3. Jak dobrze wiemy, Qualcomm dopiero szykuje się do premiery tego flagowego SoC, która ma nastąpić w październiku. Debiut pierwszego składaka z klapka od Xiaomi odbędzie się więc najszybciej tuż po tym wydarzeniu. Już samo wykorzystanie najnowszego Snapdragona sprawi, iż Mix Flip z miejsca przebije zarówno Motorolę Razr 40 Ultra, jak i Galaxy Z Flip 5, o Oppo Find N3 Flip nie wspominając. Ciekawe tylko, czy pozostała specyfikacja będzie równie flagowa oraz czy Xiaomi uda się zaoferować pełną funkcjonalność zewnętrznego ekranu, tak jak zrobiła to Motorola.

Nie można też zapominać o najważniejszym – dostępności Xiaomi Mix Flip. Jak dobrze wiemy, chiński producent do tej pory nie zdecydował się na globalną dystrybucję żadnego ze swoich składaków. Istnieje więc – bardzo duża zresztą – możliwość, iż taki sam los spotka i ten model. Nie ma co się jednak załamywać, Oppo także trzyma swojego Find N w Chinach, ale za to model Flip doczekał się globalnej premiery. Może więc Xiaomi także podejmie podobną decyzję? Zobaczymy.