Powrót do szkoły z Xiaomi – smartfony i tablet dla ucznia

Smartfon czy tablet to nie tylko zabawka (aczkolwiek o walorach rozrywkowych nie można zapominać, młodzież lubi się bawić i ma do tego prawo), ale także sprzęt, z pomocą którego można dostać się do serwisu z lekturami, do zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, czy wreszcie do internetowej encyklopedii i serwisów tematycznych. Tablet z rysikiem może być przydatny nie tylko na informatyce, ale także na plastyce, zajęciach muzycznych (jest specjalne oprogramowanie do prezentacji i edycji nut, jeśli ktoś wsiąknie w to głębiej), czy zajęciach językowych – wyspecjalizowane platformy wspomagające naukę języków może i nie są wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale mogą świetnie wspomagać naukę po szkole.

Pomysłów jest wiele, a uczniowska inwencja nie próżnuje. Zawsze jednak przychodzi moment, gdy pomysły należy przekuć w czyn, a do tego niezbędny jest właściwy sprzęt. Wybór rozwiązań do szkoły, czy szerzej, dla ucznia jest bogaty, warto jednak postawić na sprawdzone i lubiane rozwiązania. Xiaomi niewątpliwie takie ma do zaoferowania, a przy tym tradycją producenta już jest atrakcyjny stosunek możliwości do ceny poszczególnych urządzeń.

Redmi Note 12 – od 899 zł

Jest to podstawowy model ze znanej linii popularnych smartfonów średniej klasy. W atrakcyjnej cenie oferuje naprawdę wiele. Sercem smartfonu jest sprawdzony procesor Snapdragon 685 współpracujący z 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej. Wyświetlacz o przekątnej 6,67″ wykonany został w technologii AMOLED i cechuje się nie tylko wysoką rozdzielczością i odświeżaniem obrazu, ale także jasnością 1200 nit, zarezerwowaną do niedawna dla urządzeń z wyższej półki – taki ekran bez problemu jest czytelny w pełnym letnim słońcu, nie mówiąc o warunkach szkolnych. Pojemna bateria 5000 mAh pozwala zapomnieć o częstym ładowaniu, niełatwo też ją wyczerpać nawet podczas gry. Jeśli jednak do tego dojście, można ją szybko uzupełnić z mocą do 33 W. Mini jack audio zaś pozwoli cieszyć się zabawą i multimediami przy pomocy każdych, nawet najtańszych słuchawek. Młodzi miłośnicy fotografowania także nie będą narzekać – dzięki głównemu aparatowi 50 Mpix i ultraszerokokątnemu 8 Mpix sprawdzi się w każdych okolicznościach.

Jak wspominałem, Redmi Note 12 dostępny jest w dwóch wariantach pamięciowych. Wersja 4/128 GB jest zalecana zasadniczo dla najmniej wymagających użytkowników, zapewne was zatem ucieszy wieść, że z okazji powrotu do szkoły model 8/256 GB można nabyć w cenie wersji prostszej, a ta z kolei będzie tańsza o 200 zł.

Ceny podane w tym materiale są rekomendowanymi cenami detalicznymi, ale w sklepach oficjalnych partnerów mogą się różnić.

Xiaomi 12 Lite – 1799 zł

Xiaomi 12 Lite

Chociaż Xiaomi 12 Lite jest nieco mniejszy pod względem rozmiarów od poprzednika, to jest przeznaczony dla bardziej wymagającego użytkownika. Nowszy procesor Snapdragon 778G pozwala na łączność 5G, a ekran FHD+ o przekątnej 6,55″ nie tylko jest jasny, ale także obsługuje wszystkie obecnie dostępne systemy obrazu HDR – HDR10+ i Dolby Vision, oferując doskonałą jakość obrazu w popularnych serwisach VOD. Xiaomi 12 Lite docenią młodzi miłośnicy fotografowania – główny aparat smartfonu został wyposażony w dużą matrycę o rozdzielczości aż 108 Mpix dającą szczegółowy obraz wysokiej jakości nawet gdy brakuje światła. Towarzyszy mu sprawdzony aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, oraz kamera do selfie 32 Mpix. Mniejsza obudowa pomieściła baterię 4300 mAh, ale za to można ją szybko doładować z mocą aż 67 W.

Xiaomi 12 Lite jest sprawdzonym, dobrym wyborem dla ucznia. Zgrabny, poręczny, mocny, a do tego w szkolnej promocji do nabycia taniej o 200 zł.

Redmi Note 12 Pro 5G – 1899 zł

Wracamy do linii smartfonów Redmi Note – tym razem parę słów o modelu Note 12 Pro 5G. Jego sercem jest nieco starszy procesor MediaTek Dimensity 1080, rodem z wyższej półki, co w połączeniu z dostępem do sieci 5G pozytywnie przekłada się na sprawność działania urządzenia. Wysokiej klasy ekran AMOLED 6,67″ FHD+ prezentuje wierne kolory i pozwala na wyświetlanie z popularnych serwisów VOD obrazu o wysokiej rozpiętości tonalnej w trybach HDR10+ oraz Dolby Vision. Multimedialną siłę urządzenia podkreślają certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless, potwierdzając wysoką jakość dźwięku zarówno w słuchawkach przewodowych jak i bezprzewodowych. Dzięki zgodności z Dolby ATMOS możemy doświadczyć wysokiej klasy dźwięku przestrzennego w filmach. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G oszczędnie gospodaruje energią, a duży akumulator 5000 mAh z systemem szybkiego ładowania mocą do 67 W pozwala ze spokojem myśleć o używaniu smartfonu przez cały dzień.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G jest także ciekawą propozycją dla młodego fotografa. Duża matryca 50 Mpix w głównym aparacie współpracuje ze stabilizowanym optycznie obiektywem, a dla miłośników krajobrazu do dyspozycji jest także aparat ultraszerokokątny o kącie widzenia 119°. W ramach szkolnej promocji Xiaomi oferuje model 8/256 GB w cenie wariantu 6/128 GB. Warto skorzystać.

Redmi Note 12 Pro+ 5G – 1999 zł

Redmi Note 12 pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G wydaje się bardzo podobny do swojego brata bez plusa w nazwie. I w dużej mierze tak właśnie jest – mamy tu ten sam procesor (jednak ze wzmocnionym chłodzeniem, z czego ucieszą się gracze), 8 GB pamięci operacyjnej (nie ma wariantu z mniejszą), ten sam ekran z Dolby Vision i HDR10+ i podobnie wysokie możliwości dźwiękowe. Diabeł tkwi w szczegółach – zamiast całkiem udanego aparatu fotograficznego 50 Mpix Redmi Note 12 Pro+ 5G ma jeszcze potężniejszy aparat z dużą matrycą 200 Mpix, obiektywem o jasności aż f/1.65 i wyrafinowanym obiektywem ze stabilizacją optyczną, złożonym z 7 soczewek. Dzięki łączeniu aż 16 pikseli w 1 oferuje on znakomitą jakość i radząc sobie równie dobrze w dzień i w nocy.

W Redmi Note 12 Pro+ 5G wielkość akumulatora nie uległa zmianie, lecz wydajność ładowania się niemal podwoiła – maksymalna moc sięga 120 W, wystarczy zatem trzydzieści parę minut by zamienić pustkę w wulkan świeżej energii – coś w sam raz, dla młodego człowieka.

Redmi Note 12 Pro+ 5G dostępny jest w ramach promocji w cenie 1999 zł. Szczegóły promocji Powrót do szkoły na stronach: mimarkt.pl, mi-home.pl, mi-store.pl oraz mi.com/pl.

Xiaomi Pad 6 – od 1599 zł

Niezbyt często myślimy o tablecie w kontekście zajęć szkolnych. Ten typ sprzętu mobilnego może jednak być cennym uzupełnieniem zarówno klasycznych rozwiązań opartych o papier jak i cyfrowych, ale opartych o komputery. Xiaomi Pad 6 to tablet wyposażony w mocny procesor Snapdragon 870 oraz 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej. Taka kombinacja oferuje dużą wydajność i płynność pracy.

Ale Xiaomi Pad 6 to przede wszystkim duży ekran AMOLED – 11″ przekątnej, o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, oferujący bardzo wysoką płynność pracy (144 Hz), znakomitą reprodukcję kolorów i rozbudowane tryby HDR. Poza znakomitą współpracą z multimediami taki wyświetlacz oferuje, dzięki współpracy z piórkiem Smart Pen 2, możliwość wykorzystania sprzętu w roli lekkiego (490 g) i poręcznego notatnika, a zarazem jako znakomitą platformę do elektronicznej lektury (podręczniki, lektury, dostęp do informacji z internetu, etc). Aluminiowa jednolita obudowa mieści akumulator o pojemności 8840 mAh, który pozwala na znacznie dłuższą pracę niż jakikolwiek laptop w porównywalnym przedziale cenowym. A skoro o cenie mowa: Xiaomi Pad 6 8/256 GB w szkolnej promocji można nabyć już za 1799 zł, a uboższy wariant 6/128 GB za 1599 zł dostępny bezpośrednio na stronach: mimarkt.pl, mi-home.pl, mi-store.pl oraz mi.com/pl. Świetna okazja, by zaopatrzyć weń szkolny plecak.

Sprzęt do plecaka

Z użyciem elektronicznych gadżetów w szkole nie można przesadzać, ale ignorować ich zalet przy nauce też nie wypada. Chcemy mieć kontakt z dziećmi, ale smartfon i tablet poza oczywistymi możliwościami komunikacyjnymi i rozrywkowymi to świetny dodatek do nauki, wystarczy nasze dzieci nauczyć, jak się dobrze uczyć z ich pomocą. Cieszy, że poza odgórnymi pomysłami wprowadzania zakazów coraz częstsze są także działania pozytywne, zmierzające do wykorzystania nowoczesnych technologii jako pomocy w nauce.