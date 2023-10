Acer Predator Connect W6 z rekomendacją GeForce NOW. Router do zadań specjalnych

Acer Predator Connect W6 – potwór do zadań specjalnych

Predator Connect W6 jest urządzeniem typu Wi-Fi 6E, zdolny zatem jest do pracy trójzakresowej, czyli w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. To ostatnie jest najmniej zatłoczone i pozwala na uzyskanie przepustowości nawet 7800 Mbps, przy wielu połączeniach i opóźnieniach rzędu 2 ms. Wysoką wydajność routera gwarantuje czterordzeniowy procesor Arm Cortex taktowany zegarem 2 GHz współpracujący z 1 GB pamięci operacyjnej DDR4 i 4GB pamięcą flash na oprogramowanie. Urządzenie wyposażone jest w 6 anten, pracuje w systemie MU-MIMO, a maksymalna prędkość połączenia z internetem wynosi 2,5 Gbps.

Zoptymalizowane do potrzeb gier oprogramowanie Hybrid QoS współpracuje z pracującym po stronie gamingowych kart sieciowych silnikiem Intel Killer Prioritization Engine, przyspieszającym i optymalizującym połączenia sieciowe. Auto Configuration Server z kolei bada środowisko sieciowe Wi-Fi, poszukując potencjalnych zatorów i przełączając w razie potrzeby kanał radiowy na najmniej zatłoczony. Oprogramowanie Trend Micro Home Security skanuje ruch sieciowy, wykrywa potencjalne ataki i niebezpieczne strony, blokując zagrożenie zanim dotrze do użytkownka – pożyteczna funkcja, dobrze chroniąca zwłaszcza urządzenia typu IoT.

Predator i GeForce NOW w jednym stali domu

GeForce NOW jest jednym z największych i najwazniejszych serwisów z grami w chmurze. Ponad 1600 tytułów, najnowesze produkcje AAA i częste aktualizacje obsługiwanych gier zachęcają do korzystania. Serwis oferuje rozgrywkę w rozdzielczościach nawet do 4K i 120 fps, w zależności od abonamentu. Opracowując router Predator Connect W6 firma Acer współpracowała z NVIDIĄ, optymalizuąc oprogramowanie pod kątem współpracy z GeForce NOW. Cykl rygorystycznych testów, w których pracowano nad uzyskaniem najniższych opóźnień i niemal zerowej utraty pakietów (więc i klatek) trwał pół roku – dopiero po takich testach sprzęt mógł otrzymać rekomendację.

Predator Connect W6 jest przy tym urządzeniem nie wymagającym wielkiej wiedzy o sieciach, by go skonfigurować. Pomaga w tym wygodna aplikacja Acer Predator Connect Mobile dostępna na smartfony z Androidem i iPhone’y. Przy swoich potężnych możliwościach router jest całkiem rozsądnie wyceniony, kosztuje bowiem około 999 zł.