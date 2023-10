Home Nauka Akumulator pozbawiony kobaltu wykręca imponujące wyniki. Dlaczego warto się nim zainteresować?

Lit i kobalt to prawdopodobnie najpopularniejsze obecnie składniki akumulatorów. Inżynierowie dokładają starań, by ograniczyć ich użycie, co jest szczególnie ważne w przypadku kobaltu, którego wydobycie jest związane z niewolniczą pracą dzieci, między innymi w Afryce. Z tego względu akumulator pozbawiony tego składnika, a jednocześnie cechujący się wysoką wydajnością, może być strzałem w dziesiątkę.