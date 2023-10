Amazfit rozszerza ofertę o dwa kolejne smartwatche. Oto Active i Active Edge

Amazfit oficjalnie wprowadził na rynek swoje smartwatche Active i Active Edge. Nowe urządzenia do noszenia są dostępne w wielu kolorach i oferują takie funkcje, jak śledzenie GPS i trener oparty na sztucznej inteligencji.

Zacznijmy może od tego bardziej klasycznego modelu, a więc Amazfit Active

Został on wyposażony w kwadratowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,75” i rozdzielczości 390 x 450 pikseli. Korpus jest wodoodporny do 5 ATM i wykonano go ze stopu aluminium i stali nierdzewnej. Funkcje obejmują ocenę gotowości, asystenta głosowego Amazon Alexa i asystenta głosowego offline, działającego natywnie na urządzeniu. Smartwatch obsługuje też połączenia Bluetooth, a czas pracy akumulatora wynosi do 14 dni.

Śledzenie stanu zdrowia odbywa się za pomocą czujnika biometrycznego BioTracker PPG, który monitoruje tętno, natlenienie krwi, snu i stresu. Użytkownicy dostają także dostęp do Zepp Coach ze spersonalizowanymi planami ćwiczeń, treningami i harmonogramami regeneracji. Zegarek posiada ponadto wbudowany odbiornik GNSS obsługujący GPS, QZSS, BEIDOU, GALILEO i GLONASS.

Amazfit Active jest dostępny w kolorach Midnight Black, Petal Pink i Lavender Purple i kosztuje 150 dolarów (ok. 630 zł). Jest dostępny w Stanach Zjednoczonych i wkrótce ma pojawić się w większej liczbie regionów.

Amazfit Active Edge w ogóle nie przypomina modelu Active

O ile tamten ma subtelny, elegancki design, o tyle ten drugi jest już bardziej masywny i rzucający się w oczy. Na pokładzie umieszczono 1,32-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 360 x 360 pikseli i cztery fizyczne przyciski ułatwiające sterowanie. Ten zegarek cechuje się zwiększoną wytrzymałością dzięki wzmocnionej powłoce z poliwęglanu, która jest wodoszczelna do 10 ATM. Jego głównym zadaniem jest śledzenie aktywności, dlatego użytkownicy mają tu aż 130 dyscyplinach sportowych z automatycznym rozpoznawaniem treningu.

Active Edge obsługuje łączność Bluetooth 5.0 BLE oraz ten sam czujnik optyczny BioTracker PPG i odbiornik GNSS, co Amazfit Active. Bateria ma tutaj pojemność 370 mAh i powinna wytrzymać do 16 dni przy normalnym użytkowaniu i 20 godzin w trybie GPS. I tutaj nie brakuje funkcji śledzenia stanu zdrowia, obejmujących monitorowanie tętna, poziomu natlenianie krwi itp. Tak samo, jak w Active, dostajemy również śledzenie GPS z obsługą pięciu systemów satelitarnych, asystent treningu Zepp Coach AI oraz popularne aplikacje fitness, takie jak adidas Running, Strava i komoot. Największym minusem obu modeli jest brak NFC do obsługi płatności zbliżeniowych.

Za ten smartwatch na amerykańskim Amazonie zapłacimy 139,99 dol, a więc około 600 złotych. Trzeba się jednak spodziewać, że kiedy urządzenie pojawi się na naszym rynku, cena będzie wyższa.