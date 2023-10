Chiplety od AMD zawitają do laptopów? Producent rozwiewa wątpliwości

Wprowadzanie chipletów do współczesnych laptopów nie jest prostym zadaniem. Główny problem, z jakim muszą mierzyć się producenci, jest zasilanie. Chodzi tu zarówno o zapewnienie wystarczającego, jak również odpowiedni pobór mocy i jego praktyczne wykorzystanie. Znalezienie rozwiązania nie będzie łatwe, dlatego AMD zapowiada: szybko wydajnych APU nie zobaczymy.

Rozwiązania AMD nie dla każdego

Ultramobilne oraz najcieńsze laptopy potrzebują APU o mocy od 15 do 30 W. Obecnie używa się monolitycznych, a chiplety są rzadko spotykane. O ile w urządzeniach desktopowych nie jest to problemem i na tym polu AMD może pochwalić się wieloma sukcesami, o tyle stworzenie układu z przeznaczeniem na rynek laptopów nie jest takie proste. Potwierdzili to przedstawiciele AMD w rozmowie z południowokoreańskim portalem technologicznym.

Obecne chiplety nie są perfekcyjne i powodują duże straty energetyczne, które nie są warte możliwości, jakie się przez to uzyskuje. Jak powiedział David McAfee, wiceprezes AMD, wprowadzenie ich będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zyski przewyższą straty, a więc będzie sobie można pozwolić na utratę mocy bez szkody dla wydajności. Pierwsze próby AMD w znalezieniu rozwiązania pojawiły się w laptopach Dragon Range, które wprowadzono na rynek w marcu tego roku. Zwracały jednak uwagę nie chipletami, ale koszmarnie drogimi cenami – najtańszy to ok. 8 tys. zł, a trafiały się takie, które kosztowały ponad 15 tysięcy.

System zastosowany w Dragon Range był połączeniem elementów właściwych zarówno dla desktopów, jak i laptopów. Jedną w ważnych ról pełni w nim Raphael umieszczony na sockecie BGA, aczkolwiek całość nie była tak zoptymalizowana pod względem zasilania jak mające monolityczną strukturę chipy Phoenix.

Z jednej strony plany wprowadzenia chipletów do laptopów budzą uzasadnione obawy, z drugiej jednak mogą przynieść sporo nowych możliwości. Intel już wprowadził takie rozwiązania do swoich linii mobilnych w rodzinie Meteor Lake. Procesor wykonany w ten sposób łączy w sobie zalety GPU, CPU, IO oraz SoC. Charakterystyczne jest podejście Intela do tego tematu – wszystkie wspomniane zalety są skalowalne, co pozwala na zwiększenie możliwości w zależności od specyficznych potrzeb lub możliwości systemu.

Choć powszechnie dostępne laptopy mogą nie doczekać się chipletów w najbliższej przyszłości, AMD planuje wprowadzić je w systemach premium, jak Strix Halo czy Fire Range. Połączenie odpowiedniej architektury procesora z wysokowydajnym procesorem graficznym może dać wspaniałe efekty, aczkolwiek rynek konsumencki będzie musiał jeszcze na nie poczekać.