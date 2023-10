Boom na MacBooki się zatrzymał. Komputery Apple’a przestały się sprzedawać

Dla rynku komputerowego nadchodzi bardzo dobry okres – tak przynajmniej wynika z najnowszych prognoz oraz podsumowań, które zaprezentował Gartner. Po ośmiu latach ciągłych spadków, w ostatnim kwartale 2023 roku ma być znacznie lepiej i odnotuje się zwiększenie sprzedaż urządzeń PC. Jak zauważają analitycy, jest to spowodowane m.in. rozpoczęciem sezonu szkolnego, a także wygaszania skutków pandemii, które odczuwalne są aż po dziś dzień. Co ciekawe – zyska tylko jeden, jedyny producent.

Ile MacBooków sprzeda Apple?

W czwartym kwartale bieżącego roku zyska tylko i wyłącznie HP. Producent ten ma odnotować wzrost (w skali rocznej) o 6,4% i dostarczyć na rynek ponad 13,5 mln urządzeń. Inni odnotują zmniejszenie sprzedaż w różnym stopniu. Najmniej Acer (-2,4%), a najwięcej właśnie Apple. Firma z Cupertino w ostatnim kwartale 2022 roku dostarczyła klientom 8, 267 mln urządzeń, jednak w tym roku będzie to zaledwie 6,266 mln. Spadek wynosi aż 24,2%.

Jak zmieniała się sprzedaż MacBooków przez lata? Cofajmy się wstecz. W 2022 roku było to 8,267 mln, w 2021 roku 7,8 mln, w 2020 z kolei 7,163 mln, a w 2019 – 5,250 mln. Czyli – co roku sprzedaż rosła o ok. milion egzemplarzy, ale ta dobra passa nie mogła trwać w nieskończoność.

źródło: Gartner

Czytaj też: A co gdyby Apple rozstał się z Google’em?

Liderem pozostaje Lenovo, które – pomimo straty – nadal ma pod sobą 1/4 rynku. zestawienie zamyka Acer (6,8% rynku), zaś Apple uplasowało się na czwartej pozycji z wynikiem nieco poniżej 10%. Ogólnie jednak producenci mogą mieć powody do optymizmu – końcówka bieżącego roku to koniec długiego okresu, w trakcie którego sprzedaż spadała. Teraz można spodziewać się wzrostu, a co za tym idzie – zysków w przyszłym roku.