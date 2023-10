Apple zaskakuje – wprowadza nowy Apple Pencil z USB-C i obniża ceny iPadów

Rodzina Apple Pencil powiększyła się o kolejny model

Dobrze jest mieć szerszy wybór i jeśli macie właśnie zamiar dokupić Apple Pencil, będziecie mogli dokonać wyboru nie tylko pomiędzy 1. i 2. generacją, ale też modelem wyposażony w złącze USB-C. Ten nowy Apple Pencil charakteryzuje się dokładnością co do piksela, śladowym opóźnieniem oraz wrażliwością na kąt pochylenia, dzięki czemu nadaje się do notowania, szkicowania, prowadzenia dziennika i wielu innych czynności, dokładnie tak samo, jak pozostałe urządzenia tego typu. Jednak jego parowanie i ładowanie odbywa się za pomocą przewodu USB‑C.

Nowy Apple Pencil USB-C oferuje klientom te same rozwiązania co pozostałe rysiki. Bez trudu sprawdzi się podczas korzystania z takich funkcji iPadOS, jak Pisanie odręczne czy Szybka notatka, a także podczas pracy z innymi osobami w aplikacji Freeform. Jeśli macie iPada Pro z chipem M2, możecie też skorzystać z funkcji zbliżeniowej, która pozwala wykonywać szkice i ilustracje z jeszcze większą dokładnością.

Port USB-C służący do ładowania i parowania rysika znajdziemy po przesunięciu końcówki. By ograniczyć zużycie energii urządzenie przyłączy się magnetycznie do iPada w celu przechowywania, zostanie wtedy też wprowadzone w stan uśpienia. Dzięki wykorzystaniu nowego typu złącza idealnie sprawdzi się w połączeniu z Padem (10. generacji), a także wszystkimi modelami iPada z portem USB‑C, w tym z iPadem Pro, iPadem Air i iPadem mini. Pamiętajcie jednak, żeby podczas wyboru Apple Pencil nie kierować się tylko ceną, a funkcjami, na których wam zależy. W zależności od generacji mogą się one trochę różnić i nie ma co ukrywać, najwięcej do zaoferowania wciąż ma model 2.generacji.

Ile kosztuje Apple Pencil USB-C?

Urządzenie wejdzie do sprzedaży już na początku listopada w cenie 429 zł i będzie zgodne z wszystkimi modelami iPada z portem USB‑C, w tym z iPadem (10. generacji), iPadem Air (4. i 5. generacji), iPadem Pro 11 cali (1., 2., 3. i 4. generacji), iPadem Pro 12,9 cala (3., 4., 5. i 6. generacji i iPadem mini (6. generacji).

iPady zaliczyły sporą obniżkę cen

Co prawda sporo się ostatnio mówiło o rzekomych planach Apple’a na wprowadzenie na rynek nowych iPadów i spodziewaliśmy się, że stanie się to właśnie dzisiaj. Jednak oprócz nowego rysika gigant nie ogłosił niczego więcej, ale to nie tak, że nie przygotował dla nas niczego w związku ze swoimi tabletami. Stało się to po cichu, dlatego niektórym mogłoby to umknąć. Jeśli zajrzymy na stronę producenta i porównany z poprzednim cennikiem, różnice będą spore. W zasadzie prawie wróciły do stanu sprzed sporej podwyżki, którą Apple wprowadził pod koniec zeszłego roku.

iPad 10.generacji kosztuje teraz od 2299 zł (wcześniej ceny zaczynały się od 2899 zł).

iPad 9.generacji kupimy od 1799 zł (wcześniej – 2149 zł).

iPad Pro 11” – cena od 4499 zł (zamiast 5199 zł).

iPad Pro 12,9” – cena od 6299 zł (wcześniej 7199 zł).

iPad Air – kosztuje teraz od 3299 zł (obniżka z 3799 zł).

iPad Mini – cena 2799 zł (zamiast 3199 zł).

Jest więc naprawdę dużo taniej, dlatego jeśli wcześniej biliście się z myślami, czy kupić nowego iPada, ta zmiana cennika może pomóc wam w podjęciu decyzji. A różnicę w cenie możecie wydać na dokupienie do zestawu nowego Apple Pencil USB-C.