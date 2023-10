Pieniądze to nie wszystko. Wolimy pracować dla firm z branży IT odpowiedzialnych ekologicznie

Szukając pracy w branży IT coraz rzadziej widać dysproporcje w poziomie wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi firmami. Decyzję o zatrudnieniu podejmujemy więc na bazie czynników pozafinansowych – m.in. elastyczności modelu zatrudnienia, metod pracy zespołów czy wykorzystywanych technologii. Znaczenie odgrywa również etyka i kultura organizacyjna, w tym podejście danej organizacji do spraw społecznych i wpływu swojej działalności na otoczenie. I tu na pierwszy plan wysuwa się ochrona klimatu, na co wskazują badania z 2022 roku przeprowadzone przez organizację Supercritical w Wielkiej Brytanii.

Z powyższego badania prowadzonego na poziomie globalnym wynikało, że już co trzeci respondent deklarował “gotowość rezygnacji z pracy, w której pracodawca nie podejmie konkretnych działań związanych z ochroną klimatu w ciągu najbliższych kilku lat”. Ta tendencja była jeszcze mocniej widoczna wśród najmłodszych – nawet połowa ankietowanych przez Supercritical reprezentantów Generacji Z (urodzonych po 1995 roku) deklarowała gotowość na tak radykalny krok. Nasuwa się pytanie o stosunek do podobnej postawy w Polsce, na co odpowiada właśnie ostatnie badanie serwisu rekrutacyjnego dla branży IT the:protocol.

Dla 60% badanych realizacja przez firmę z branży IT działań ograniczających negatywny wpływ technologii na środowisko, skłoniłaby do aplikowania w niej o pracę. Ten sam odsetek ankietowanych docenia długofalową strategię potencjalnego pracodawcy dotyczącą ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Co więcej, 59% badanych pracowników IT uważa, że pracodawcy powinni jawnie komunikować podejście do kwestii ochrony środowiska, a 54% dodaje do tego jawną komunikację o podejściu firmy do kwestii ekologii cyfrowej. Połowa badanych uważa, że pracodawcy technologiczni powinni informować kandydatów o ograniczaniu wpływu swojej działalności na środowisko.

Sygnał dla branży IT – dbajcie o środowisko, misję i wartości

Dobrze opłacani specjaliści coraz częściej przyglądają się firmowym misjom i wizjom, wybierając miejsce pracy spójne z ich oczekiwaniami. To bardzo ważna informacja i wskazówka dla pracodawców. Co wydarzy się za chwilę doskonale pokazują przykłady zagraniczne. Jedna z niemieckich firm poszukiwała jakiś czas temu osoby na stanowisko tzw. green software developera_ki. Oferta akcentowała zarówno ekologiczną kulturę organizacji, jak i możliwość pracy przy projektach eko w tzw. duchu green coding (ograniczającym wpływ procesu programowania na środowisko) – komentuje wyniki badania Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol.

Co ciekawe, dużo większą wagę do kwestii ekologii cyfrowej w miejscu pracy przykładają kobiety (61% respondentek oczekuje jawnej komunikacji w tym zakresie od pracodawcy z branży IT). Dla porównania, wśród mężczyzn ten odsetek wynosi tylko 51%. Większe zaangażowanie płci pięknej przejawia się również w oczekiwaniach dotyczących informowania o działaniach pracodawców w zakresie ochrony środowiska (63% kobiet kontra 44% mężczyzn). W grupie wiekowej 25-34 (Generacja Y) widoczne jest ponadto większe zaangażowanie w zakresie wartości i misji jakie dany pracodawca z branży IT realizuje – wskazało na nie 58% badanych z tej grupy. Czy wpływ tworzonej technologii na środowisko będzie mieć przełożenie na wizerunek danego pracodawcy? Zgadza się z tym aż 61% respondentów badania the:protocol.

Nasze postawy społeczne zmieniają się: mamy większą świadomość odnośnie zaangażowania na rzecz społeczności i środowiska. Firmy nie są w stanie konkurować o talenty jedynie wysokością wynagrodzenia czy elastycznymi formami zatrudnienia, ale także m.in. reprezentowanymi wartościami, związanymi choćby z równością w miejscu pracy, wsparciem kobiet i pracujących rodziców czy szacunkiem dla różnorodności. Dziś chcemy pracować w takich organizacjach, które przyczyniają się do budowy lepszego społeczeństwa – tak wyniki badań the:protocol komentuje Anna Goreń, starsza specjalistka ds. PR i CSR w Grupie Pracuj.