Duolingo to już nie tylko języki obce. Właśnie rusza kurs… muzyczny

Kto do tej pory nie zetknął się z Duolingo, przypuszczalnie siedział przez ostatnie 11 lat pod ciężkim kamieniem, bez dostępu do Internetu. Jedno z najpopularniejszych i najprostszych narzędzi do nauki języków obcych właśnie wzbogaca swoje portfolio o gałąź wiedzy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, niezwykle cennej, a przede wszystkim uniwersalnej. Pewnie już domyślacie się o jakie uniwersalną umiejętność może chodzić, a ja dodam tylko, że wystartuje on jeszcze tej jesieni. Dobra wiadomość jest taka, że osiągnięcia w niej będą wliczać się do generalnego systemu punktacji stosowanego w kursach językowych Duolingo.