Fresh ‘n Rebel przedstawia zupełną nowość w swojej ofercie – głośniki imprezowe

Holenderski producent Fresh ‘n Rebel chwali się zupełnie nowymi produktami: głośnikami Party Loud M i Party Loud L

Już sama ich nazwa wskazuje, jakie mają przeznaczenie. Te przenośne głośniki Bluetooth z miejsca staną się nieodłącznym elementem każdego, kto chce cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu i o każdej porze. Producent zadbał jednak, by nie tylko nazwa odróżniała je od innych produktów w jego ofercie. Już sam design przykuwa oczy i różni się od tego, znanego z serii Bold czy Soul. Mamy tutaj wielokolorowe oświetlenie LED reagujące w rytm puszczanych utworów, które nie gryzie się z czarnym wykończeniem. Dostajemy aż sześć różnych, efektownych ustawień. Warto też wspomnieć, że oba modele są odporne na zachlapania (IPX4), a Party Loud M jest nawet wodoszczelny (o standardzie IPX7).

W nazwach głośników nie bez powodu mamy M i L, różnią się one bowiem rozmiarami i oferowaną mocą oraz czasem pracy:

Party Loud M – ma wymiary 38.30 x 27.79 x 24.40 cm, a jego waga wynosi 6,5kg. Na pokładzie znalazł się akumulator pozwalający aż na 20 godzin odtwarzania muzyki, a żeby go w pełni naładować, potrzeba 3 godzin. Ten model oferuje głośność 200 W.

Party Loud L to już większy, ważący 10,8 kg zawodnik. Ma wymiary 57.09 x 29.97 x 29.49 cm i w celu ułatwienia jego transportu producent dodał teleskopowy uchwyt i kółka. Po ładowaniu trwającym zaledwie 2,5 godziny możemy z niego korzystać przez 12 godzin.

By ulepszyć wrażenia podczas imprezy, dodano tutaj funkcję Bass Boost – wystarczy jedno dotknięcie by podnieść basy, a ich maksymalną moc wydobędziemy po dwukrotnym naciśnięciu. Oba głośniki idealnie sprawdzą się w większych przestrzeniach, w tym też na zewnątrz. A jeśli nasza impreza jest naprawdę duża, nic nie stoi na przeszkodzie, by sparować ze sobą dwa głośniki Party Loud i podwoić ich głośność, słuchać w trybie True Stereo i wybierać spośród 6 opcji oświetlenia LED. To da naprawdę oszałamiający efekt.

Wprowadzając takie produkty do swojej oferty Fresh ‘n Rebel tylko utwierdza nas w przekonaniu, ze firma nie boi się nowości. Zresztą, w trakcie jesiennego Fashion Week w Amsterdamie, marka rozpoczęła kampanię „Bądź odważny. Wybierz inaczej”, zachęcającą do autentyczności i wyboru śmiałości ponad nudą. Marka nawiązała też współpracę z trzema holenderskimi artystami – piosenkarką Daviną Michelle, modelką i DJ-ką Arantxą Oosterwolde i muzykiem Timem Wesem, którzy doskonale reprezentują ducha marki.

Głośniki Fresh ‘n RebelParty Loud trafią do sprzedaży w listopadzie w cenach: