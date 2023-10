Nowość w Google Chrome. Będziesz myślał, że wyszukiwarka czyta Ci w myślach

Jak doskonale wiemy, Google zbieraniem informacji stoi – i z tego tez powodu nieraz płacił kolosalne kary. Nie można jednak odmówić firmie tego, że jej wyszukiwarka jest produktem doskonale spełniającym oczekiwania użytkowników. Nie oznacza to oczywiście, że nie można ulepszyć jej jeszcze bardziej – nad czym właśnie trwają intensywne prace.

Wyszukiwarka w Chrome jeszcze lepsza

Zapewne nieraz zdarzyło Ci się popełnić literówkę przy wpisywaniu frazy do wyszukania. Mechanizmy Google’a automatycznie ją poprawiają i nikogo to nie dziwi. Nie jest także nowością, że mechanizm sugeruje również dalsze części wpisywanego tekstu. Tu jednak nie zawsze jest to celne, ale nowe aktualizacje mają to zmienić. Przewidywanie tego, co chce wpisać użytkownik, opiera się na wykorzystaniu wiedzy dotyczącej jego zachowań.

Dlatego będzie lepiej sugerować strony, nazwy własne, a także opierać się na stronach dodanych do ulubionych. W ten sposób ma zoptymalizować wyniki wyszukiwania i zaoszczędzić czasu. Ponadto ulepszenie otrzymały mechanizmy poprawiania pisowni, a także sugerowania polecania często odwiedzanych (a co za tym idzie – wiarygodnych) witryn. Ogłoszone przez Google’a nowości zostaną zaimplementowane “w najbliższym czasie”.

Czytaj też: Chrome pożera RAM jak zły. Teraz przeglądarka powie Ci dokładnie, która strona jest temu winna

Miło wiedzieć, że Google nie osiada na laurach i pomimo dominującej pozycji na rynku wciąż stara się ulepszyć swoje propozycje. A ponieważ Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata, z nowości skorzystają setki miliony osób. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wszystko zadziała sprawnie.