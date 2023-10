Hackathon w Szczecinie. Będą szukać sposobów realnej poprawy życia dla osób z niepełnosprawnościami

Dla osób pasjonujących się programowaniem każdy hackathon jest doskonałą szansą na sprawdzenie i szlifowanie swoich umiejętności oraz tworzenie innowacyjnych projektów, które mogą realnie zmieniać ludzkie życie. Wydarzenie, które odbędzie się w 18 i 19 listopada w Szczecinie będzie pod tym względem wyjątkowe. #HackathonSzczecin skupia się bowiem na poprawie życia osób z niepełnosprawnościami. Co dla nas wydaje się na co dzień banalne, dla ludzi borykających się z różnymi ograniczeniami stanowi często nie lada wyzwanie.

Wyzwań im nie brakuje, ale są one przecież mocno zróżnicowane ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz otoczenie, w którym żyją. Mimo podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu eliminację barier i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. #HackathonSzczecin chce być jednym z miejsc, które przyczyniają się do tworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą nadal żyć możliwie najbardziej aktywnie.

Uczestnicy hackathonu w Szczecinie będą rywalizować w czterech ścieżkach symbolizujących podstawowe wyzwania dla osób z niepełnosprawnościami: dostępność i przystępność, praca i zatrudnienie, społeczna izolacja oraz dyskryminacja. Celem zadań konkursowych będzie zaproponowanie takiego rozwiązania technologicznego, które wesprze osoby niepełnosprawne w codziennych zmaganiach z danym problemem. Jak czytamy na stronie organizatora, udział w #HackathonSzczecin może wziąć każdy, kto czuje w sobie moc kreowania innowacyjnych, technologicznych rozwiązań, które czynią świat lepszym.

Jurorzy mają możliwość przyznania ocen poszczególnym zespołom czy projektom. Każde z zaprezentowanych na koniec wydarzenia rozwiązań może otrzymać od 0 do 5 punktów w kilku kategoriach. Założyliśmy, że będą to: innowacyjność, możliwość praktycznego zastosowania, wartość wdrożeniowa, integralność oraz kompletność – wskazuje Hubert Taler, menedżer w zespole Software Solutions w Demant.

Czytaj też: Cyfrowa równowaga w wolnym czasie? Nawet połowa Polaków ma z tym problem

Autorzy trzech najciekawszych propozycji otrzymają oczywiście nagrody finansowe. Najlepszy projekt wygra 15 000 zł. Twórcy dwóch kolejnych z najwyższą punktacją opuszczą #HackathonSzczecin z wygranymi rzędu 5 000 zł. Zainteresowanych udziałem w szczecińskim hackathonie odsyłamy na stronę internetową konkursu i dokonanie rejestracji. Lepiej się jednak pospieszyć, bowiem liczba miejsc jest ograniczona. Impreza odbędzie się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14. Nasza redakcja jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia i za wszystkich uczestników będziemy mocno trzymać kciuki. Powodzenia!