Hama kładzie nacisk na estetykę i ochronę sprzętów. Oto nowe akcesoria do iPhone’a 15, słuchawek AirPods i Apple Watch 

Prezentacja najnowszych iPhone’ów z portem USB-C nastąpiła we wrześniu, ale to wciąż świeży. Hama przygotowywała się na tę premierę już od dawna, dlatego teraz może nas wręcz zasypać nowymi gadżetami do najnowszej odsłony iPhone’a, ale nie tylko, bo do oferty dołączyły także akcesoria do wielu innych produktów giganta. Zostały one zaprezentowane niedawno na targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie, natomiast w Polsce ich premiera nastąpi jeszcze na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Przyjrzyjmy się więc, co takiego ułatwi życie wszystkim fanom marki z charakterystycznym logo z nadgryzionym jabłkiem. Zakres oferty od producenta Hama obejmuje dosłownie cały świat elektroniki Apple.

Zacznijmy od akcesoriów, powstałych z myślą o samych iPhone’ach 15 – w tym Pro, Plus i Pro Max

Wydając tyle pieniędzy na smartfona, raczej nikt z nas nie chce, by szybko się nam zniszczył. Dlatego najczęściej tym, co dokupujemy jako pierwsze, jest etui ochronne. Hama przychodzi tutaj ze swoimi propozycjami z serii MagCase. Do wyboru mamy przezroczyste pokrowce Extreme Protect z materiału D30 i poliwęglanu, których zaletą jest odporność na upadek, wstrząsy i zarysowania (twardość 4H). Co dla wielu może być istotne, nie ma tu ryzyka żółknięcia etui wraz z upływem czasu, a to akurat w tego typu futerałach zdarza się często i jest prawdziwą zmorą. Obudowa została zintegrowana z pierścieniem magnetycznym, by korzystać z bezprzewodowego ładowania. Hama przewidziała też dodatkową ochronę wyświetlacza, za co odpowiada podniesiona krawędź dookoła ekranu. Nawet gdy smartfon upadnie ekranem w dół, nic nie powinno mu się stać.

W ofercie znalazło się również etui Fantastic Feel (do wyboru kolory czarny i różowy), które wykonano z termoplastycznego poliuretanu. Wyróżnia je pokrywa ochronna z jedwabistym wykończeniem, a specjalna gumowa powłoka zapobiega przywieraniu do futerału okruchów i pozwala na wyjęcie telefonu jednym ruchem np. z kieszeni kurtki. Hama ma w swojej ofercie również etui na kartę płatniczą lub jakąkolwiek inną do iPhone’ów 12-15, mocowane na bardzo silny magnes, który utrzymuje je bezpiecznie z tyłu, na „pleckach” smartfona. Wykonane zostało z miękkiej, przyjemnej w dotyku sztucznej skóry i oferuje miejsce na łącznie cztery karty oraz gotówkę.

Indukcyjna stacja ładująca MagPower 2w1 z zasilaczem o mocy 15 W

Ten gadżet stworzono z myślą o iPhone’ach od 12 wzwyż, słuchawkach AirPods i Apple Watch. Dwie cewki umożliwiają jednoczesne bezprzewodowe zasilanie energią trzech urządzeń. Zintegrowany pierścień magnetyczny można łatwo zadokować do ładowarki i idealnie ustawić w celu wydajnego ładowania bez konieczności żmudnego ręcznego ustawiania. Uchwyt można smartfona można pochylić o kilka stopniu lub odwracać w zakresie 360 stopni, więc dopasujemy do własnych potrzeb, a że w ofercie firmy znalazły się futerały kompatybilne z ładowaniem bezprzewodowym, nie musimy się nawet trudzić ich zdejmowaniem.

Nie masz iPhone’a, ale za to posiadasz Apple Watch? Nie martw się, Hama też ma coś dla ciebie

W portfolio firmy znalazła się bezprzewodowa okrągła magnetyczna ładowarka z wejściem USB-C (dostępna w kolorze czarnym lub białym) , pasująca do dowolnego modelu zegarka Apple’a. Jedyne co trzeba zrobić, to umieścić na niej zegarek i rozpocząć zasilanie energią. Cały proces rozpoczyna się i kończy automatycznie. Dzięki zintegrowanemu magnesowi precyzyjne ustawianie zegarka jest bajecznie proste, nie trzeba się trudzić, by rozpocząć ładowanie. Zasilacz gwarantuje maksymalną, zoptymalizowaną pod kątem zegarków Apple prędkość ładowania i oszczędza baterię, wydłużając jej żywotność. Precz z koniecznością gorączkowego szukania kabla, nie ma też ryzyka przepięcia i zwarcia. Ładowarkę podłączymy przez USB-C do zwykłej kostki, powerbanka, a nawet laptopa.

Skoro już przy smartwatchach jesteśmy, to pojawiło się też przezroczyste etui ochronne na Apple Watch (w tym w wersji Ultra) każdej generacji od modelu 4 wzwyż o szerokości paska 40, 41, 44, 45 i 49 mm. Wystarczy je przypiąć do o zegarka i nawet nie trzeba w tym celu odpinać paska. Hama gwarantuje pełne i szczelne pokrycie wyświetlacza i obudowy, a specjalna konstrukcja osłony zapobiega przedostawaniu się wody na wyświetlacz, np. podczas pływania lub mycia rąk. Obecność osłony nie przeszkadza w używaniu dotykowego ekranu. Precyzyjne wycięcia zapewniają łatwy dostęp do wszystkich przycisków i czujników, a także ładowania. W zestawie znajdziemy antystatyczną ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia wyświetlacza.

Przy okazji można też zaopatrzyć się w trwałe silikonowe paski Fantastic Feel o szerokości 38, 40, 41, 42, 44, 45 i 49 mm do zegarków Apple Watch. Wykonano jew 20 proc. z materiałów, pochodzących z recyklingu. Są odporne na pot i wodę, a zatem idealne np. na jogging. Pasek można szybko wymienić dzięki prostemu mechanizmowi przesuwnemu. Jednokrotne naciśnięcie zapewnia pewny chwyt. Pasek zatrzaskuje się na pin, natomiast przycisk ze stali nierdzewnej bezpiecznie utrzymuje pasek na przegubie ręki.

To nadal nie wszystko – tym razem zerknijmy, co mogą kupić posiadacze AirPodsów

Dla nich Hama ma ochronne silikonowe etui z serii Fantastic Feel, w którym umieścimy pokrowiec ładujący od słuchawek AirPods pierwszej oraz drugiej generacji. Nieprzywierająca gumowana, antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przyklejaniu się okruchów do futerału i umożliwia wyjęcie etui ładującego AirPods z plecaka, torebki czy kieszeni kurtki z łatwością. Osłona jest odporna na powstawanie rys od kluczy, długopisów, monet itp. przedmiotów, jednocześnie nie utrudnia odczytywania informacji z wyświetlacza LED znajdującego się na stacji ładującej. Pokrowiec uzupełniono o silikonową zawieszkę, więc bez problemu przymocujemy nasze słuchawki do paska torby czy nawet do kluczy. Etui pozwala na ładowanie bezprzewodowe i występuje w kolorach czarnym, ciemnoniebieskim, a także różowym.

Do oferty trafił też stylowy brelok Hama Fantastic Feel do lokalizatora do kluczy i innych przedmiotów Apple AirTag

Lokalizator utrzymywany bezpiecznie w breloczku dzięki dookólnej ramce i chroniony przed zarysowaniami. Powierzchnia osłony ochronnej z jedwabistym gumowym wykończeniem jest przyjemna w dotyku, a gumowa powłoka nie pozwala na przywieranie do niej wszelkich paprochów.

Listę nowości zamyka dzwonek rowerowy AirBell z uchwytem AirTag do kierownic o średnicy do 2,2 cm

Potrafi on wydawać dźwięki z głośnością 85 dB. Za jego pomocą nadajnik AirTag można niepozornie umieścić na dzwonku rowerowym. Tak oto szybko odnajdziemy rower (w tym elektryczny) na parkingu lub w razie kradzieży ustalimy jego położenie. Nadajnik da się szybko i łatwo przymocować do uchwytu AirTag wewnątrz dzwonka. Wystarczy połączyć się z aplikacją iOS “Find My” i uzyskać dostęp do lokalizacji roweru. Dzwonek można też oczywiście stosować razem ze skuterami elektrycznymi, wózkami dziecięcymi czy hulajnogami.