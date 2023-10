Honor ogłasza datę premiery kolejnego składaka. Magic Vs2 będzie jeszcze cieńszy i lżejszy

Poznaliśmy datę premiery Honor Magic Vs

Jeśli chodzi o gabaryty swoich składaków, Honor jest prawdziwym mistrzem odchudzania. Producent ma w swoim portfolio najlżejszego i najcieńszego składaka, którym jest ogłoszony niedawno V Purse. Ten model po złożeniu ma grubość zaledwie 8,6 mm i wagę 214 g. Jest to jednak konstrukcja z ekranem składanym na zewnątrz. W przypadku modeli typu Fold Honor również może stanowić – niedościgniony na razie – wzór dla konkurencji. Magic V2 pozostaje do tej pory najcieńszym (9,9 mm) i najlżejszym (237 g) składakiem o takiej konstrukcji. Producent pozostawił innych, a zwłaszcza Samsunga, daleko w tyle i raczej nic nie wskazuje na to, by szybko ktokolwiek go przegonił.

Honor Magic V2

Właśnie dowiedzieliśmy się, że za kilka dni na rynku pojawi się Honor Magic Vs2, który wedle samej firmy, będzie on jeszcze cieńszy i lżejszy”, ale warto tutaj zaznaczyć, że odnosi się to do poprzednika, a więc modelu Magic Vs. Ten, jak na obecne standardy Honora, był strasznym „grubasem”, który po złożeniu osiągał aż 12,9 mm grubości i ważył 265 gramów. Był jednak taką słabszą wersją modelu Magic V, która i tak była w stanie zawstydzić najbardziej flagową konkurencję. Jego następca również nie będzie składakiem z najwyższej półki, ale i tak dostanie spore ulepszenie konstrukcji. Trudno obecnie powiedzieć, jak mocno Honor go odchudzi, jednak spodziewam się, że z pewnością uda się zejść poniżej 12 mm grubości.

Honor Magic Vs

Co do specyfikacji tutaj nie znamy zbyt wielu szczegółów, ale kilka z nich zdążył nam już ujawnić znany leaker Digital Chat Station. Wedle niego nowy składak firmy Honor zostanie wyposażony w chipset Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 16 GB pamięci RAM, składany ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania i rozdzielczości 2K, do tego szybkie ładowanie z mocą 66 W oraz skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem bocznym. Udostępnione przez producenta grafiki zdradziły nam z kolei specyfikację konfiguracji aparatów. Ma się na nią składać aparat główny 50 Mpix (f/1.9), obiektyw portretowy (2,5x) oraz moduł ultraszerokokątny. Nie wiadomo tylko, że Honor zechce zachować rozdzielczość 50 Mpix czy będzie to jednak słabsza jednostka.

Jak widać specyfikacja jest słabsza niż w Magic V2, ale o to chodziło. Honor chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferować nieco tańsze składaki. Oczywiście nie ma co oczekiwać naprawdę niskich cen, bo pierwszy Magic Vs wszedł do Polski w cenie 7499 zł i nie ma się co spodziewać, że jego następca będzie tańszy. Dokładną cenę – na razie tę w Chinach – poznamy już 12 października, podczas oficjalnej premiery. Mam nadzieję, że wtedy Honor zdradzi też jakieś szczegóły dotyczące globalnej dystrybucji tego modelu.