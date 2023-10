Chiny poszły po rekord. Ich moduł fotowoltaiczny jest najlepszy na świecie

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o rezultatu wśród modułów HJT, czyli złożonych z monokrystalicznego krzemu oraz cienkiej, amorficznej warstwy krzemu. W takiej konfiguracji nowy panel osiągnął moc 744,43 W. Wszystko to przy wydajności konwersji wynoszącej 23,96%, co stanowi nowy rekord mocy i wydajności wśród modułów fotowoltaicznych HJT. Jak podkreślają przedstawiciele chińskiego przedsiębiorstwa, to nie pierwszy raz, gdy wytyczyło one kierunek rozwoju dla całej technologii.

Himalaya G12-132 składa się z dwustronnych mikrokrystalicznych ogniw G12-20BB HJT. Dzięki poprawkom z zakresu procesu hermetyzacji PIB + folii do konwersji światła, nowy moduł cechował się wyjątkowo dobrymi rezultatami: nie tylko pod względem wydajności, ale i mocy wyjściowej.

Z zapowiedzi szefa centrum badawczo-rozwojowego chińskiej firmy wynika, że zamierza ona kontynuować ustanawianie rekordów. Wśród aspektów objętych ostatnimi badaniami wymienia się kwestie związane z heterozłączami, ich masową produkcją oraz projektowaniem platformy technologicznej ogniw słonecznych głównego nurtu w erze typu N.

Branża fotowoltaiczna sporo zawdzięcza inżynierom z Chin. Kraj ten wytycza w ostatnich latach trendy z zakresu rozwoju technologii pozwalających na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie jest jednym z liderów, jeśli chodzi o instalację takich urządzeń. Chodzi między innymi o farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Kolejne postępy w pracach nad tego typu rozwiązaniami będą więc istotne w skali całego świata. A im lepsze wyniki osiągane przez kolejne modele, tym lepiej.