Huawei szykuje kolejnego pięknego średniaka. O modelu nova 11 SE wiemy już wszystko

Seria Huawei nova od początku skierowana była do młodych użytkowników, którzy nie chcą iść na kompromis, jeśli chodzi o funkcje czy wygląd smartfona, a jednocześnie nie chcą również wydawać na niego kilku tysięcy złotych. Producent dba o to, by modele nova wyróżniały się pięknym wyglądem i trzeba przyznać, że zawsze przykuwają spojrzenie.

Huawei nova 11 Pro Huawei nova 11 Huawei nova 11i

Huawei nova 11 SE zbliża się do premiery

Dzięki oficjalnym grafikom, jakie trafiły do sieci, możemy zauważyć, że i tym razem pojawi się wariant w odważnym, zielonym kolorze. Będzie też wersja biała i bardzo klasyczna – czarna. Zamiast modułu aparatu w kształcie pigułki, Huawei postawił na dwa okręgi. W górnym umieszczono 108-megapikselową jednostkę główną, a poniżej 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowy sensor do zdjęć makro. Nova 11 SE waży 186 gramów i ma grubość 7,39 mm.

Do dyspozycji użytkownika będzie 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z przodu znalazł się też 32-megapikselowy aparat do selfie umieszczony w okrągłym otworze. Zdjęcia marketingowe, które trafiły do sieci, nie ujawniły chipsetu, ale to zdradziła nam baza Geekbench, w której Huawei nova 11 SE został przetestowany.

Wiemy więc, że urządzenie napędzane będzie przez ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami 2,4 GHz i czterema 1,9 GHz co pasuje do Snapdragona 680. Chipset wspierany będzie przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Natomiast za zasilanie odpowie akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 66 W.

Na rynku chińskim model ten będzie działał pod kontrolą HarmonyOS 4, ale można się spodziewać, że jeśli Huawei zdecyduje się na jego globalną dystrybucję – a inne modele nova 11 są dostępne m.in. w Polsce – to na ich pokładzie będzie nakładka EMUI. Materiały promocyjne wspominają też o łączności 4G LTE. Co do ceny, tutaj możemy jedynie spekulować na podstawie tych urządzeń producenta, które dostępne są już w Polsce.

W dniu premiery ceny nova 11 i nova 11 Pro zaczynały się odpowiednio od 2599 i 3199 złotych, natomiast bardziej budżetowy nova 11i kosztował 1299 zł. Biorąc pod uwagę specyfikację, Huawei nova 11 SE jest raczej urządzeniem pośrednim, pomiędzy głównymi przedstawicielami tej generacji, a budżetowym modele z literką „i” w nazwie. Na szczęście, by poznać jego cenę, nie będziemy musieli długo czekać. Premiera powinna odbyć się już jutro, 31 października.