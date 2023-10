Komu pakiet programów graficznych niemal za darmo? Humble Bundle proponuje interesujący zestaw

Perełki Humble Bundle – Corel Painter 2023

Pakiety Humble Bundle zawsze dostępne były za tzw. “co łaska”. Od dawna jednak obecne są progi cenowe, za przekroczenie których otrzymuje się dostęp do dodatkowej zawartości i nie inaczej jest teraz – zbiórka jest na rzecz sieci 170 szpitali dziecięcych Children’s Miracle w USA i Kanadzie.

Pakiet „Create & Elevate” w najtańszej wersji dostępny jest już za dolara i obejmuje program do wywoływania zdjęć RAW Corel AfterShot Pro 3, oraz dwa zestawy pędzli współpracujących z oprogramowaniem Corela. Program wywodzi się z cenionego niegdyś Bibble i obecnie wydaje się dość zaniedbany, szczególnie pod względem wsparcia współczesnych aparatów (brak nawet niektórych popularnych modeli z 2019 roku), jednak nie oznacza to, że nie warto go sprawdzić.

Drugi próg cenowy wynosi w tej chwili 26,02 dol. (kwoty są zmienne, zależą od przeciętnej hojności) i jest znacznie ciekawszy, bowiem w skład dostępnego pakietu wchodzi także zupełnie współczesny Corel VideoStudio Pro 2023 i trzy kolejne pakiety pędzli. Program ten może być zupełnie wystarczający dla początkującego lub mniej wymagającego użytkownika, a jego cena w zestawie wydaje się nader atrakcyjna – normalnie na stronie trzeba za niego zapłacić 415 zł.

Tyle, że w ogóle nie warto się nad średnim progiem zastanawiać, gdyż za niecałe 3 dolary więcej (a dokładniej za 28,50 dol. w tej chwili) dostępna jest pełna wersja pakietu „Create & Elevate”. W jej skład wchodzą oba wcześniej wymienione programy, 20 zestawów pędzli, program do edycji grafiki Paint Shop Pro 2023 oraz crème de la crème – program malarski Corel Painter 2023, także w najnowszej wersji.

Corel Painter 2023 jest jedyny w swoim rodzaju, w przeciwieństwie do typowych narzędzi edycyjnych jak Adobe Photoshop służy bowiem do tworzenia wysokiej jakości grafik i prac malarskich. To właśnie do niego przede wszystkim przeznaczone są wyrafinowane pędzle, naśladujące style artystyczne lub tworzące zupełnie unikalne efekty. Corel Painter 2023 w detalu kosztuje obecnie 429 dolarów, więc w pakiecie Humble Bundle jest praktycznie za darmo.

W Humble Bundle nie brak różnorodności

Pakiet „Create & Elevate” dostępny jest jeszcze przez 19 dni i warto z niego skorzystać, jeśli mamy cokolwiek wspólnego z grafiką. Z ciekawości zajrzałem także w inne aktywne oferty i nie brak tam ciekawostek – gracze mogą znaleźć pakiet gier Sida Meiera, obejmujący przede wszystkim Civilization VI z dodatkami, lecz zawierający także klasyki takie jak Colonization, a także pakiet na Halloween, z takimi produkcjami jak Alan Wake czy Tormented Souls. Miłośnicy klasycznych, stołowych gier RPG znajdą na Humble Bundle rozbudowane zestawy Warhammera Fantasy Roleplay i Vampire: the Masquerade, które nawet mnie bardzo kuszą…