Jak długo wytrzymają akumulatory w elektrykach? Odpowiedź może nas zaskoczyć

Recurrent Auto jest amerykańską firmą z Seattle, która zajmuje się m.in. pośrednictwem w kupnie i sprzedaży samochodów elektrycznych. Mając do dyspozycji dużą flotę pojazdów, których właściciele udostępniają informację na temat pracy akumulatorów, przeprowadziła ona badanie dotyczące tego, ja długo wytrzymują baterie w elektrykach. Wyniki analizy opublikowane zostały w komunikacie prasowym na stronie firmy.

Czytaj też: Akumulatory z wyższą pojemnością to jedno. Ten uchroni elektryki przed pożarami

Jak podają przedstawiciele Recurrent, akumulator litowo-jonowy powinien wytrzymać około 15-20 lat w samochodzie elektrycznym. Na razie trudno nam potwierdzić te rewelacje, ponieważ technologia jest bardzo młoda i nie minął jeszcze na tyle długi okres, aby uzyskać wiarygodne dane statystyczne. Większość elektryków na ulicach ma mniej niż 6 lat.

Czytaj też: Akumulatory litowe przestaną kiedyś płonąć? Ten azjatycki wynalazek może to załatwić

Jak długo mogą działać akumulatory? 15-20 lat to nie mrzonka

Amerykanie przeprowadzili badanie zatem na flocie 15 tysięcy pojazdów wyprodukowanych przez różnych gigantów – Teslę, Nissana, Audi i innych. O wymianę zużytego akumulatora na nowy wnioskowało dokładnie 1,5 proc. właścicieli elektryków. Jest to bardzo niski wynik i wskazuje na to, że akumulatory są dość sprawne. Warto jednak przeanalizować te wartości dokładniej.

1,5 proc. dotyczy ogółu samochodów (z tych 15 tysięcy) bez względu na ich wiek. Ponadto wyłączono trzy oficjalne wycofania akumulatorów z pojazdów Chevy Bolt EV, Hyundai Kona i Chevy Bolt EUV. Powodem ich była wada techniczna. Natomiast Nissan Leaf i model S Tesli były stosunkowo często „reklamowane” (3-5 proc.) z uwagi na to, że są to starsze samochody.

Czytaj też: Kiedyś służyła do dziarania więźniów. Dziś ta niezwykła substancja zrewolucjonizuje akumulatory

Recurrent opublikowało także wykres ukazujący, z jakich roczników akumulatory były najczęściej zgłaszane do wymiany. Jak możemy się domyśleć, im starszy, tym bardziej awaryjny. To się zgadza – dane sięgają do 2011 roku i to właśnie pojazdy mające teraz 12 lat okazują się najbardziej awaryjne pod względem akumulatorów. Niemniej sam wskaźnik nie jest wysoki i wynosi niecałe 8 proc.

Wierząc rezultatom od Recurrent, możemy zauważyć, że nie taki akumulator słaby, jak go malują. Prawdopodobnie ich żywotność oględnie przedstawiana na 15-20 lat może okazać się całkiem realna. Dla pierwszego właściciela takiego elektryka (jak i dla każdego kolejnego) jest to z pewnością dobra wiadomość. Zwłaszcza dla portfela każdego z nich.