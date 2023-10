Materiał wytrzymalszy niż stal. Sposób jego powstania jest nawet bardziej zachwycający

Coś, co będzie odporne na uszkodzenia, a zarazem lekkie, brzmi jak marzenie każdego inżyniera. Mówimy bowiem o potencjalnych zastosowaniach dla wielu różnych dziedzin, poczynając od budownictwa, przez motoryzację, a na medycynie kończąc. Wydaje się, że odpowiedź na zapotrzebowanie rynku może ukrywać się w dokonaniach autorów publikacji zamieszczonej niedawno na łamach Cell Reports Physical Science.

W skład zespołu zajmującego się tą sprawą weszli przedstawiciele trzech różnych instytucji: Columbia University, University of Connecticut oraz Brookhaven National Laboratory. Jak wyjaśniają, dzięki ich wysiłkom powstała czysta forma szkła, którą następnie wykorzystano do pokrycia fragmentów DNA. W takich okolicznościach powstał lekki materiał o wytrzymałości wyższej niż notowana w przypadku stali.

Jak wyjaśnia jeden z autorów, Aaron Michelson, on i jego współpracownicy poświęcili szczególną uwagę kwestii wykorzystania DNA w formie programowalnego nanomateriału do utworzenia złożonego rusztowania 3D. Następnie badacze postanowili ocenić skutki przeniesienia takiego rusztowania na bardziej stabilne materiały w stanie stałym. Przetestowali też możliwości związane z odlewaniem w krzemionce, czyli składniku stosowanym w produkcji szkła.

W czasie eksperymentów rusztowanie wykonane z DNA zostało pokryte powłoką o grubości zaledwie 5 nanometrów. Dla porównania, ludzki włos ma około 100 000 nanometrów średnicy. Mówimy więc o wyjątkowo małej skali, w której udało się zaobserwować, jak nałożenie warstwy krzemionki doprowadziło do powstania otwartych przestrzeni zapewniających całemu materiałowi wyjątkową lekkość.

Zaprojektowany materiał ma czterokrotnie wyższą wytrzymałość od stali i niemal pięciokrotnie niższą gęstość

Jednocześnie cechuje się on wysoką wytrzymałością, dzięki czemu nie ulega uszkodzeniom. Ta odporność na uszkodzenia jest wyższa niż ma to miejsce zazwyczaj w przypadku fragmentów szkła. Oczywiście parametr ten nie został zmierzony “na oko”, lecz z wykorzystaniem odpowiednich metod. Według Michelsona jedną z nich była nanoidentacja, czyli technika służąca do pomiaru właściwości mechanicznych materiałów na bardzo małą skalę. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się precyzyjny instrument pozwalający na pomiar siły oporu.

Poza tym członkowie zespołu badawczego skorzystali z mikroskopu elektronowego, co pozwoliło na jednoczesny pomiary zachowań mechanicznych i obserwację procesu kompresji. Jaki był ostateczny rezultat? Mowa o wytrzymałości czterokrotnie wyższej niż w przypadku stali. A wszystko to przy niemal pięciokrotnie niższej gęstości zaprojektowanego materiału.