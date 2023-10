Wyciekły wyniki benchmarków Intel Core Ultra 9 185H. Czy Meteor Lake będzie rządzić na rynku?

Rodzina “jeziora meteorytowego” została oficjalnie zaprezentowana we wrześniu i wciąż nie jest dostępna na rynku – musimy poczekać na nią jeszcze miesiąc z kawałkiem, do grudnia. Jednak im bliżej premiery, tym częściej pokazują się przecieki prezentujące wydajność poszczególnych modeli. W przypadku Intel Core Ultra 9 185H mamy już do czynienia z drugim benchmarkiem wykonanym w Geekbench 5. Jak ten model prezentuje się na tle innych?

Meteor Lake – wyniki jak marzenie

Zanim przyjrzymy się wynikowi tego procesora, najpierw wypada zaprezentować jego specyfikację. Intel Core Ultra 9 185H to 16 rdzeni (6 x P, 8 x E, 2 x LP E) i obsługa 22 wątków. Standardowe taktowanie wynosi 2,50 GHZ, a sięga w szczytowym momencie niemal 5,1 GHz. Procesor posiada 24 MV pamięci cache L3, a jego TDP wynosi pomiędzy 28 a 45 W. Maszyna, na której został przetestowany, korzystała z 64 GB pamięci DDR5, ale niestety – nie podano jej dokładnej konfiguracji.

Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli samych wyników. W teście jednego rdzenia przedstawiciel Meteor Lake uzyskał 1873 punkty, a przy teście wielordzeniowym aż 13 796 punktów. Są to wyniki lepsze od Core i9-12950HX.

Ale wyniki wynikami, a jak wypada procesor w testach na tle konkurencji? W przypadku jednego rdzenia zajmuje on ósme miejsce w bazie Geekbench, a przy testach wielordzeniowych znalazł się na szóstej pozycji.

Czyli można powiedzieć, że jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Na pewno Intel Core Ultra 9 185H zasługuje na miano “bardzo mocnego” procesora, a czy “najlepszego”? Sądząc po obecnych wynikach – na podium jeszcze trochę mu brakuje.