Microsoft ma ambitne plany. Teraz szykuje sklep z aplikacjami

Gigant z Redmond ma powody do radości – przed dwoma dniami brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków w końcu wyraził zgodę na sfinalizowanie umowy zakupu Activision Blizzard. Choć teraz wszyscy skupili się na tym, że Microsoft uzyska dzięki temu dostęp do mnóstwa gier na konsole i komputery PC, to nie można zapomnieć, że umowa obejmuje również przejęcie jednej z największych marek produkujących gry mobilne – Kinga.