Najciekawsze monitory gamingowe 27 cali. Wybieramy trzy modele

Dynamiczne gry wideo wymagają wyświetlacza, który nie będzie dopuszczać do opóźnień i zapewni doskonałe odwzorowanie kolorów, co przełoży się na wysoki komfort zabawy. I jest to jak najbardziej możliwe, ale… nie z każdym modelem. Dlatego prezentujemy trzy, których parametry robią wrażenie, a jakość obrazu jest po prostu perfekcyjna. Jeśli szukasz monitora na lata gier – wybierz któryś z poniższych, a na pewno nie będziesz żałować decyzji.

HP Omen 27u 27″ – zabawa maksymalnie realistyczna

Pierwsza propozycja to monitor z linii HP Omen, czyli rodziny przeznaczonej dla graczy. Parametry ma niemal identyczne, jak znajdujący dalej model od MSI. Dlaczego niemal? Ponieważ maksymalna jasność sięga tu 450 nitów, ale mamy jedno mniej wejście HDMI 2.1 oraz jeden port USB mniej. Diabeł tkwi też w szczegółach – specyfikacja MSI MAG 274UPF podaje nam aż 1,07 bilionów kolorów, podczas gdy propozycja Omen “tylko” 16,77 mln.

W HP Omen zwraca uwagę ciekawe rozwiązanie związane z kursorem – otóż następuje automatyczna zmiana jego barwy w zależności od warunków otoczenia. Po co? Po prostu aby nie zlewał się z tłem. W wielu grach może wpłynąć to bardzo pozytywnie na wygodę obsługi interfejsu użytkownika. Wbudowany OMEN Gaming Hub pozwala na lepsze dostosowania parametrów wyświetlonego obrazu pod kątem starszych tytułów.

Ogólnie nie sposób polecić tego modelu miłośnikom gier różnego rodzaju – zwłaszcza dynamicznych. Ponieważ zastosowano tu zaawansowane mechanizmy redukcji światła niebieskiego, doskonale nadaje się do dłuższych sesji. Jeden minus to cena – 3 tysiące złotych, a więc już wydatek, który można określić jako “spory”.

ASUS ROG Strix XG27AQMR – dla miłośników dynamicznej akcji

ASUS ROG Strix XG27AQMR to model 27-calowy, który pokazuje obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, a więc WQHD. To propozycja dla miłośników zarówno bardzo dynamicznych, jak i spokojniejszych klimatów – odświeżanie obrazu to imponujące 300 Hz, a czas reakcji wynosi tu 1 ms. Wyświetlacz może pokazać ponad miliard barw, dlatego powinien doskonale oddawać każdy klimat niezależnie od tytułu.

Znajdziemy tu wsparcie dla HDR10, FreeSync Premium Pro oraz G-SYNC, a dodatkowo model ten wyposażono w takie rozwiązania, jak redukcja migotania (Flicker free) oraz filtr światła niebieskiego. Nawet przy dłuższych sesjach nikogo nie powinny boleć oczy. Jeśli chodzi o złącza, mamy tu 2 x USB 3.2 Gen. 1, 2 x HDMI 2.0 oraz 1 x HDMI 2.0. Czyli raczej mało imponująco.

Ile za całość? ASUS ROG Strix XG27AQMR to wydatek ponad 3000 złotych, a więc najdrożej ze wszystkich – choć nie jest to 4K jak poprzednicy. Jeśli jednak to nie przeszkadza, a preferuje się dynamiczne akcje, będzie wyborem, nad którym można pomyśleć.

MSI MAG 274UPF 27″ – jak się bawić, to na całego

Kończymy na propozycji od MSI, a konkretnie modelu MSI MAG 274UPF 27″. Dlaczego? Po pierwsze – mamy tu obraz w rozdzielczości 4K w proporcjach 16:9,a więc można mieć pewność obrazu “ostrego jak brzytwa” i doskonałej głębi kolorów. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz przy czasie reakcji 1 ms, a więc nie oczekuj jakichkolwiek opóźnień. Dodając do tego jasność maksymalną wynoszącą 400 nitów, uzyskujemy po prostu wszystko co potrzebne, aby gra w każdym klimacie była maksymalnie immersyjna.

Ale same “suche parametry” w grach to nie wszystko. Potrzebne są także technologie, które obsłużą rozwiązania stosowane przez producentów kart graficznych. Również i tutaj monitor gamingowy MSI nie zawodzi. Model ten obsługuje AMD FreeSync Premium oraz G-sync, w pełni wspiera również technologię HDR (High Dynamic Range). Dlatego niezależnie od tego, z karty graficznej jakiego producenta korzystasz, masz pełne prawo oczekiwać najlepszych doznań.

Warto dodać także, że oprócz trzech portów USB monitor ma również wbudowany hub, a HDMI 2.1 zapewnia szybki transfer danych w obu kierunkach, dodatkowo przyczyniając się do zmniejszenia potencjalnych opóźnień w trakcie zabawy. A za ile to wszystko? MSI MAG 274UPF 27″ został wyceniony na 2699 zł, a więc przystępnie. Możesz nabyć go w wielu miejscach, w tym na tej stronie.

Monitory gamingowe 27″ – który wybrać?

Trzy monitory, podobne specyfikacje, ale różne ceny. Na który najlepiej postawić? Wyróżnia się pierwszy, a więc MSI MAG 274UPF 27″. Dlaczego? Po pierwsze – jest najbardziej atrakcyjny cenowo. Po drugie – jego parametry są wystarczające dla każdego rodzaju zabawy. Po trzecie – rozdzielczość 4K robi robotę i jakość pomiędzy nią a innymi jest wyraźnie odczuwalna, co z kolei przekłada się na estetykę i komfort zabawy. Dzięki 4K wszystko wygląda realistycznie i niezwykle wyraźnie, a dodając do tego możliwość wyświetlenia ponad miliarda barw, nie potrzeba nic więcej, aby zatopić się w każdej zabawie.

Dlatego wybieramy MSI MAG 274UPF 27″ – ten monitor prezentuje najwyższą jakość w najlepszej cenie.