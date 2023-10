Na studiach oszczędzisz na wiele sposobów, a Plus Ci w tym pomoże

Na studiach warto poświęcić czas przede wszystkim na naukę i zdobywanie kontaktów oraz znajomości. Przyziemne sprawy, jak wybór dobrego internetu do mieszkania bądź pokoju czy odpowiedni abonament nie powinny zajmować zbyt wiele czasu, szczególnie na początku roku akademickiego. Wtedy to zdobywanie hologramu, uzupełnianie wniosków o stypendium czy zapisy na przedmioty muszą mieć najwyższy priorytet.

Tym tekstem spróbuję przedstawić wam historię z życia, jest ona mocno inspirowana tym, jak wyglądały moje początki na uczelni. W gąszczu ofert i promocji na rok akademicki nie zawsze warto ulegać temu, co jako pierwsze wpadnie nam w oko.

Tańszy abonament dla wielu osób? Czemu nie

Komunikacja to klucz – tak mówią eksperci od relacji międzyludzkich, ale nie tylko oni. Nowe środowisko wymaga częstych kontaktów i poznawania zarówno ludzi, jak i miejsc.

Godzina 08:00: Przed zajęciami szykujesz sobie owsiankę z owocami i zastanawiasz się nad tym, jak nie wydać grubej kasy na wszystko, czego potrzebujesz na studiach. Zaglądając do lodówki, szukasz oszczędności. Wtedy ze sklepu wraca twój kolega i współlokator. Wspólnie zastanawiacie się, jak zaoszczędzić.

Dzielicie się już usługami muzycznymi czy serwisami z serialami, więc w sumie czemu nie podzielić się kosztem abonamentu komórkowego? Aktualny operator twojego kolegi niby nie ma najgorszej oferty, ale po latach nie ma on poczucia, że dostał od niego coś ekstra. W tym miejscu pojawia się Mistrzowska Oferta Plusa.

Mistrzowska oferta Plusa to dwa abonamenty w cenie jednego

Mistrzowska Oferta to dwa abonamenty w cenie jednego, w których znajdziesz wszystko, co powinno charakteryzować oferty telko – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz duże paczki internetu. W zależności od wybranej oferty do wspólnego wykorzystania jest łącznie:

100 GB za 59 złotych/mies. (za dwa abonamenty),

240 GB za 69 złotych/mies. (za dwa abonamenty)

Oferta za 69 zł/mies. jest dla każdego, a ta za 59 zł/mies. skierowana jest do tych, którzy przedłużają lub dokupują jeszcze inne usługi, na przykład internet lub telewizję.

Do tego Plus dołącza miły dodatek – dostęp do Disney+ na rok w prezencie, a potem za 28,88 zł/mies. Do oferty dobierzemy też smartfony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przedstawiasz propozycję koledze, podczas gdy on dość intensywnie przewija palcem po ekranie telefonu. Ostatecznie ten zdecydował się na ofertę Plus na Kartę, gdyż zależy mu na dużej ilości danych. Przekonało go 400 GB na start w ramach promocji Tu i Teraz, gdzie za zgodę marketingową w ciągu 30 dni od aktywacji otrzyma się spory pakiet internetu. Jeżeli wolimy postawić na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 300 GB internetu z dostępem do sieci 5G, to po włączeniu pakietu Bez Limitu i 100 GB na 30 dni za 35 złotych pierwszy miesiąc jest za darmo.

Akceptujesz decyzję kolegi. Jeszcze przed wyjściem z domu dajesz znać rodzicom o Mistrzowskiej Ofercie. Rodzice proponują, że ofertę możecie podzielić między ciebie i młodszą siostrę, a oni za to zapłacą. Ze względu na jej zamiłowanie do oglądania filmów w internecie sugerujesz, abyście wybrali ofertę za 69 złotych miesięcznie z pakietem internetu 240 GB. Przedstawiasz pomysł koledze, by wiedział, w jaki sposób zajmiesz się zorganizowaniem internetu w mieszkaniu. Ten informuje cię o tym, że Plus daje też rok dostępu do Tidal HiFi za darmo – niezależnie czy korzystasz z oferty na kartę, czy abonamentu. To kolejna oszczędność w studenckim budżecie. Z pewnością sprawdzicie to przed naliczeniem kolejnej opłaty za poprzedni serwis streamingowy.

Rozterki związane z internetem? Plus rozwiewa je na kilka sposobów

Internet to klucz we współczesnej edukacji i chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Dobrze, by zawsze był dostępny, a do tego działał w przyzwoitych prędkościach. Jednocześnie studia nie sprzyjają się wiązaniu długimi umowami.

5G Ultra w Plusie daje dużą prędkość, także przy korzystaniu ze smartfonów

Plus daje elastyczność w wyborze sieci. Jeśli nie masz pewności, czy będziesz wynajmować mieszkanie przez dłuższy czas, być może lepiej postawić na router z obsługą 5G? W tym przypadku mówimy o operatorze, który w testach prędkości internetu na pasmach 5G wielokrotnie pokonywał konkurencję i to zarówno w gdy chodzi o wyniki z platformy SpeedTest.pl, jak i w ramach testów na stronie Rfbenchmark.pl.

Godzina 12:00: Przerwa między zajęciami. Umawiasz się ze swoją koleżanką z czasów liceum na kawę, by opowiedzieć o tym, jak zaczęły się wasze studia. Pośród licznych tematów pojawia się zagadnienie internetu w mieszkaniu.

Twoja koleżanka znalazła pokój w nowej inwestycji, a do tego w dobrej cenie? Musi być jakiś haczyk. Podczas rozmowy tłumaczy ci, że na ten moment osiedle nie ma dostępu do internetu światłowodowego. Trochę ją to martwi, gdyż będzie pobierała duże projekty, a do tego zaraz ma rejestrację na przedmioty na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Wspólnie konkludujecie, że zapisy w tej formie nie mają sensu. Koleżanka rozważa, by na czas zapisów siedzieć na uczelni. Jednak zamiast liczyć na łaskę Eduroamu, pokazujesz jej ofertę na internet domowy 5G w Plusie w promocji do końca października.

W ofercie Plusa internet domowy 5G można wziąć w różnych pakietach. W ofercie można znaleźć tańsze pakiety ze 100 oraz 50 GB internetu – dobre dla tych, którzy przede wszystkim wykorzystują internet na telefonie. Do tego operator pozwala dobrać do pakietu jeden z kilku routerów, które wykorzystują potencjał sieci 5G.

Twoje miejsce zamieszkania pozwala za to na skorzystanie z internetu mobilnego 5G, dzięki temu możesz korzystać z szybkiego internetu, co przełoży się na dobrą jakość grania online i bezproblemowe oglądanie filmów i wideo w super jakości. Co więcej Plus udostępnia 5G Ultra w coraz większej liczbie miejscowości. Jest to technologia, która jeszcze bardziej zwiększa prędkość pobierania danych, do tego stopnia, że ten internet mobilny można spokojnie porównać do światłowodu.

Plus zachęca do oferty nie tylko prędkością, ale i prezentami. W ramach dwuletniej umowy przez pierwszy rok nie zapłacisz ani złotówki za dostęp do Disney+, bo dostęp na rok dostaniesz w prezencie. Od 13. miesiąca cena wyniesie 28,99 zł miesięcznie. Baza seriali oraz filmów w Disney+ jest pokaźna, więc z pewnością nie zabraknie tematów do dyskusji między zajęciami. A jako, że początek studiów to wiele wydatków, które mogą nadszarpnąć budżet, pierwszy miesiąc internetu domowego 5G Ultra otrzymamy za zero złotych. Do wyboru są poniższe opcje:

50 GB za 39 zł miesięcznie,

100 GB za 49 zł miesięcznie,

150 GB za 59 zł miesięcznie,

200 GB za 69 zł miesięcznie,

500 GB za 79 zł miesięcznie,

700 GB za 99 zł miesięcznie,

1000 GB za 129 zł miesięcznie.

A osoby, które podpiszą nową lub przedłużą już obowiązującą umowę abonamentową głosową za min. 59 złotych albo podpiszą lub przedłużą umowę na telewizję za min. 30 złotych oraz dokupią router będą mogły zyskać podwójną paczkę gigabajtów w niższej cenie:

100 GB za 19 zł miesięcznie,

200 GB za 19 zł miesięcznie,

300 GB za 29 zł miesięcznie,

400 GB za 39 zł miesięcznie,

1000 GB za 49 zł miesięcznie,

1400 GB za 69 zł miesięcznie,

2000 GB za 99 zł miesięcznie.

Disney+ to spory plus w ofercie Plusa

Nienaganne połączenie internetowe z routerem obsługującym 5G

Podpisanie nowej umowy na internet jest dobrą okazją, aby kupić nowy router. Plus posiada ich bogate portfolio w atrakcyjnych cenach, bo dostępna jest również specjalna promocja na routery 5G/LTE. Przykładem może być router Zowee 5G CPE 5, z którego można korzystać za 50 złotych na start i 48 rat po 20 zł/mies. wybierając abonament za min. 49 zł/mies. Oczywiście można zdecydować się na płatność w 12, 24 lub 36 ratach.

A może ultraszybki światłowód od Plusa?

Oczywiście nie brakuje też ofert na internet światłowodowy. W zależności od prędkości zapłacimy:

49 zł miesięcznie przy internecie do 300 Mb/s;

59 zł miesięcznie przy internecie do 600 Mb/s;

69 zł miesięcznie przy internecie do 1 Gb/s.

W taki pakiet wliczono też router Wi-Fi i dodatkową kartę SIM z pakietem 5 GB/mies. oraz Disney+ w prezencie na rok przy dwuletniej umowie.

Można też skorzystać z promocji specjalnej i mieć światłowód Plusa już od 19 zł/mies.

Wymiana telefonu na nowy? Da się to zrobić łatwiej

Rola smartfona podczas zajęć, jak i poza nimi, jest nieoceniona. Od szybkiego sprawdzania zmian w rozkładzie zajęć, przez robienie zdjęć slajdów wykładowców, którzy potem nie chcą podesłać materiałów, a kończąc na codziennym funkcjonowaniu w grupie – smartfony są centrum komunikacji dla studentów. O każdej porze. A życie studenckie przecież nie kończy się na zajęciach.

Godzina 20:00: Integracja w jednym z klubów. Wybierasz się tam ze znajomymi z nowej uczelni. W międzyczasie spotykasz grupę ze szkoły średniej, której obecności się nie spodziewałeś. Rozmawiacie miło i postanawiasz, że udokumentujesz to spotkanie fotografiami.

Robisz zdjęcia podczas integracji, ale skąpe oświetlenie w klubie sprawia, że niewiele na nich widać. Twój znajomy także robi zdjęcia i z miejsca widzisz, że te mają więcej detali. Dostrzegasz, że jego iPhone to nowszy model z trybem nocnym oraz większym obiektywem. W sumie po kilku latach na Androidzie myśl o zmianie telefonu zdążyła już wyraźnie wykiełkować, więc po imprezie z pewnością rozejrzysz się za ofertami.

Plus odkupi nasz smartfon

W internecie iPhone okupuje niemal każdą stronę główną sklepów. Jednak ceny są wysokie, a ofert ratalnych nie ma zbyt wiele. Naprzeciw temu wychodzi Plus z dwoma ciekawymi programami – Plus Wymiana i Plus Odkup.

Przyglądasz się stronie Plus Odkup, po namysłach przychodzisz do salonu Plusa, gdzie z pomocą aplikacji w ciągu kilku minut jest dokonywana ocena stanu technicznego telefonu. Ty posiadasz Samsunga, ale może to być urządzenie LG, OPPO, Motorola, Nokia, realme, Sony, Xiaomi czy też Apple. W oparciu o wynik z aplikacji otrzymujesz wycenę. Zgromadzone w ten sposób środki możesz wykorzystać na pokrycie rat za nowy sprzęt lub zakup usług w Plusie.

Jako, że interesuje cię nowy iPhone, dowiadujesz się, na czym polega program Plus Wymiana. Podczas jednej wizyty w salonie zarówno odsprzedasz swój stary telefon, jak i zakupisz nowy. Zasady są proste – kupujesz jednego z przedstawicieli serii iPhone 15 w umowie ratalnej na 36 miesięcy. Po dwóch latach otrzymujesz wybór:

Spłacasz pozostałe 12 rat i otrzymujesz smartfon na własność. iPhone nie ma simlocka, więc możesz przekazać go chociażby młodszej siostrze.

Nie spłacasz ostatnich 12 rat. Wtedy iPhone wraca do operatora i jeśli jest w dobrym stanie, możesz wybrać następne urządzenie od Apple z nową umową.

W programie Plus Odkup nasz starszy iPhone zyska wartość

Teraz pozostaje tylko zdobyć hologram i cieszyć się studiami z oszczędnościami.