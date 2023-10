Oto nowe PlayStation 5. Jest dokładnie takie, jak myślisz

Playstation 5 i Playstation 5 Digital Edition mogą odejść na emeryturę

Nowa wersja konsoli zastępuje bowiem oba dotychczasowe modele. Konstrukcja została odchudzona o 30% jeśli chodzi o gabaryty, oraz odpowiednio 24% i 18% jeśli chodzi o wagę. Osłonę stanowią cztery panele boczne, zdejmowane niezależnie – górne wykonane na połysk, a dolne matowe.

Domyślnie napęd w nowej wersji będzie montowany w wypukłości na boku konsoli. Wersja Digital Edtion będzie oczywiście jej pozbawiona, ale konsolę można będzie rozbudować o napęd, montując go na boku konsoli tak jak ma to miejsce w wersji z napędem. Nie ma oczywiście przeszkód, by wykonać odwrotny manewr.

Poza zmianą gabarytów i ujednoliceniem konstrukcji obu wersji nie zaszły żadne większe zmiany sprzętowe, nowe wersje mają wciąż ten sam procesor, GPU, 16 GB RAM i dysk SSD o nieco większej pojemności, wynoszącej 1 TB (stara wersja miała 925 MB). Napęd optyczny będzie dołączany za pomocą dostępnego specjalnego gniazda. Pojedyncze porty USB-A i USB-C z przodu zastąpione zostały dwoma portami USB-C. Do konsoli dołączona zostanie nowa podstawka pozioma, a pionowa, dostępna osobno, będzie pasować zarówno do wszystkich wersji Playstation 5.

Cena i dostępność

Nowej wersji Playstation 5 można się spodziewać w sklepach w listopadzie, początkowo niestety tylko w Stanach Zjednoczonych, a dopiero później trafią na inne rynki. Ogłoszone przez Sony ceny w USA i Europie wyglądają następująco:

PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 499 dolarów / 549,99 euro

PS5 Digital Edition – 449,99 dolarów / 449,99 euro

napęd optyczny – 79,99 dolarów / 119,99 euro

podstawka pionowa – 29,99 dolarów / 29,99 euro

O polskich cenach i terminie dostępności odświeżonych wersji Playstation 5 niestety póki co nic nie wiadomo – jeśli Sony wyrobi się z tym do Świąt Bożego Narodzenia, to można się spodziewać że odchudzone Playstation będzie hitem pośród prezentów pod choinkę. Nowe konsole sukcesywnie zastępować będą dotychczasowe, które będą dostępne tylko do ukończenia zapasów magazynowych.