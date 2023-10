Zbliża się sportowa jesień. Z tymi urządzeniami sportowe emocje będą jeszcze większe

Telewizor to podstawa. Zacznijmy od kategorii cena/jakość i Philips The One 8818

Raczej nikogo nie muszę przekonywać, że podstawą do oglądania wydarzeń sportowych jest telewizor. Zacznijmy od propozycji, która zaoferuje jak najwięcej za jak najmniej i takim modelem jest seria Philips The One 8818. Telewizor jest dostępny w wariancie z ekranem o przekątnej 43, 50, 55, 65 oraz 75 cali. Który wybrać? Tutaj odsyłam Was do tekstu Pawła Okopienia, który wyjaśni, w jaki sposób dobrać przekątną ekranu do odległości oglądania.

Philips The One 8818 to telewizor, który możemy powiesić na ścianie, choć do oglądania w większym gronie przydatna może okazać się podstawa. Solidna, metalowa i pozwalająca na obracanie ekranu. Oczywiście ekran oferuje bardzo szerokie kąty widzenia, ale gdybyśmy mieli większą grupę oglądających, która znajduje się nieco obok telewizora, można go w prosty sposób obrócić w ich kierunku.

Philips The One 8818 posiada matrycę LED o rozdzielczości 4K ze 120 Hz odświeżaniem obrazu generowanym przez 4-rdzeniowy procesor P5 Picture Perfect oraz jest zgodny z wszystkimi najważniejszymi formatami HDR: HLG, Dolby Vision i HDR10+. Telewizor świetnie nadaje się do oglądania dynamicznych treści w tym sportu, ale też bardzo dobrze sprawdza się podczas grania w gry. Nie tylko sportowe, bo dlaczego nie? Obraz jest płynny, nie smuży i pozwala się cieszyć każdą chwilą oglądanych transmisji. A skoro o oglądaniu mowa, oprócz obsługi najnowszych kodeków telewizji naziemnej mamy tu system Google TV oferujący dostęp do praktycznie wszystkich dostępnych serwisów streamingowych, a cztery porty HDMI (w tym dwa HDMI 2.1) pozwalają podłączyć dekoder, konsolę, komputer czy też soundbar.

Na koniec bardzo ważna cecha i element charakterystyczny dla telewizorów Philipsa – Ambilight, czyli kolorowe podświetlenie z tyłu obudowy. Sprawia, że ekran wydaje się większy niż w rzeczywistości, obraz jest bardziej realistyczny i dynamiczny, a przede wszystkim potrafi stworzyć świetną atmosferę, szczególnie podczas oglądania meczów. Ambilight możemy zsynchronizować z obrazem czy dźwiękiem, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby podświetlenie ustawić w kolorach flagi dowolnego kraju, któremu kibicujemy lub w biało-czerwone barwy podczas występów reprezentacji Polski. W modelu Philips 8818 Ambilight jest w wersji trójstronnej.

Za mini-lodówkę koledzy będą Cię nosić na rękach

Telewizor warto wzbogacić o odpowiedni dźwięk, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. A nie ma nic ważniejszego, poza telewizorem, niż zimne napoje w trakcie konsumowania wydarzeń sportowych i do tego przyda nam się mini-lodówka.

Rynek pełny jest różnego rodzaju urządzeń chłodzących, ale wydaje mi się, że najlepszy efekt praktyczno-wizualny uzyskamy decydując się na model ze szklanymi drzwiami, jak np. w Electro-Line BC-52. Ciemne wnętrze nie będzie rozpraszać kiedy przygasimy światła, jest nieduża (50,9 x 45 x 47,5 cm), nie hałasuje (do 41 dB) i może pracować w temperaturze otoczenia od 10 do 32 stopni Celsjusza, więc nie jest jej straszna nawet gorąca atmosfera. Jeśli model BC-52 jest dla Was zbyt mały, nie ma problemu, jest większy BC-92 o wysokości 80 cm.

Mała podpowiedź, gdybyście chcieli znaleźć inny model, szukajcie go w sieci pod hasłem mini-lodówka lub witryna chłodnicza.

Soundbar stadionowy lub przystępny cenowo, czyli Philips Fidelio B97 lub Philips TAB8805/10

Obraz to tylko część, żeby nie powiedzieć połowa sportowych emocji. Pozostałą część stanowi dźwięk, tym bardziej że współczesne transmisje sportowe są w stanie za jego pomocą dosłownie przenieść nas w centrum wydarzeń i sprawić, że poczujemy się tak, jakbyśmy siedzieli na trybunach. Dlatego też zaczniemy od propozycji topowej, czyli wielokanałowego soundbaru Philips Fidelio B97. To zestaw czterech głośników, generujący dźwięk w systemie 7.1.2. o łącznej mocy 888 W.

W zasadzie zestaw może się składać z dwóch… obudów, czyli podstawowej listwy oraz bezprzewodowego subwoofera. Od soundbaru możemy jednak odłączyć głośniki satelitarne, które wtedy – ustawione w dowolnym miejscu w pokoju – działają jako dedykowany kanał lewy i prawy surround, generując trójwymiarowe brzmienie w kinowej jakości. Jeśli zależy nam np. na oszczędności miejsca, głośniki możemy odłączać tylko na czas konsumowania treści. Philips Fidelio B97 obsługuje praktycznie wszystkie technologie związane z dźwiękiem, na czele z Dolby Atmos i Dolby Surround, a także IMAX Enhanced. Taki zestaw sprawi, że ze swojej kanapy przeniesiecie się wprost w serce sportowych rozgrywek, a dźwięk silników bolidów Formuły 1 spowoduje, że nie wiadomo kiedy, zacznie się Wam wydawać, że czujecie zapach benzyny i rozgrzanych opon.

Spokojnie, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może sobie pozwolić na topowe nagłośnienie, więc mam też coś dla osób, które szukają dobrego brzmienia w rozsądnej cenie. I tu polecam sprawdzić klasyczny soundbar Philips o oznaczeniu TAB8805/10 z bezprzewodowym subwooferem o łącznej mocy 300 W i dźwiękiem w układzie 3.1. Mamy tu Dolby Atmos, podobnie jak w przypadku Fidelio B97 HDMI eARC do łatwego podłączenia do telewizora oraz obsługę Play-Fi, czyli możliwość sparowania soundbaru z innymi głośnikami obsługującymi tę technologię. Philips TAB8805/10, choć jest prostym zestawem, zaoferuje znaczną poprawę dźwięku względem większości głośników wbudowanych w telewizor.

Maszyna do popcornu to dużo radości za niewielkie pieniądze

Mamy już obraz, dźwięk i zimne napoje, ale warto byłoby te napoje czymś zagryźć. A nic nie smakuje lepiej, niż własnoręcznie przyrządzone przekąski. Powiedzmy sobie szczerze, z szybkim przygotowaniem domowych chipsów może by pewien problem, ale już popcorn możemy mieć prawie, bo w ciągu maksymalnie kilku minut, gotowy od ręki.

Ceny tego typu urządzeń nie są duże. Za prostą maszynę do popcornu legendarnej polskiej marki Łucznik zapłacimy 74,99 zł i gotową przekąskę przygotowaną bez użycia tłuszczu mamy w ciągu pięciu minut.

Jeśli zależy nam na bardziej efektownie wyglądającym urządzeniu, wtedy warto zainteresować się Ariete 2954 ze świetną retro-stylistyką, który popcorn, również beztłuszczowo, przygotowuje w ciągu zaledwie dwóch minut.

Philips OLED 818 dla najbardziej wymagających

Philips The One 8818 był propozycją w kategorii cena/jakość, ale warto też pamiętać o osobach, dla których priorytetem jest obraz. Flagowy telewizor Philips OLED 818 jest dostępny z ekranami o przekątnej 42, 48, 55 oraz 65 cali. Do dyspozycji oddaje nam świetną matrycę OLED-EX o rozdzielczości 4K z HDR i 120 Hz odświeżaniem, które przekłada się na dynamiczne wyświetlanie obrazu. W razie potrzeby, szczególnie jeśli dysponujemy nieco słabszym sygnałem, możemy skorzystać z szeregu dodatkowych upłynniaczy, a także upscalingu treści, czyli poprawy ich jakości i rozdzielczości. To tylko próbka możliwości wspieranego przez sztuczną inteligencję procesora P5 AI Perfect Picture.

Podobnie jak w modelu The One, Philips OLED 818 oferuje efektowne wzornictwo z ekranem obracanym na centralnej stopie (wersja 77-calowa jest osadzona na metalowych nóżkach) oraz ekstremalnie smukłą ramką, co jest zasługą właściwości panelu OLED. Z tyłu obudowy mamy diody odpowiadające za 3-stronne podświetlenie Ambilight, które generuje bardzo ładnie nasycone kolory, jest w stanie zmieniać się równie dynamicznie co obraz na ekranie i w połączeniu ze świetną jakością panelu OLED funduje nam prawdziwy festiwal barw, od którego trudno jest się oderwać.

Philips OLED 818 oferuje wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos, ma certyfikat IMAX Enhanced oraz pracuje pod kontrolą systemu Google TV. Do tego dochodzą cztery porty HDMI, w tym HDMI 2.1, a także co ciekawe, pozwala na granie w gry w chmurze dzięki obsłudze usługi NVIDIA GeForce Now.