One UI 6 w końcu oficjalnie. Samsung przedstawia przygotowane nowości

Samsung prezentuje One UI 6

Wydarzenie Samsung Developer Conference 2023 było świetną okazją, by przedstawić kilka nowych rozwiązań, nad którymi Samsung pracował od jakiegoś czasu. Wśród nich nie mogło zabraknąć nowej odsłony autorskiego systemu. Długo wyczekiwany One UI 6 otworzył nowy rozdział dla urządzeń producenta. Co prawda nakładka była testowana już od jakiegoś czasu w wersji beta, ale dopiero teraz południowokoreański gigant oficjalnie opowiedział o opracowywanych ulepszeniach, których użytkownicy mogą spodziewać się w ostatecznej wersji. Przede wszystkim One UI 6 ma na celu podniesienie komfortu użytkowania urządzeń, ze szczególnym naciskiem na rewolucję w edycji zdjęć i wideo, za które odpowiedzą inteligentne funkcje.

Już na początku tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest nowy Szybki Panel, który został już udostępniony beta testerom. Jest on podzielony na różne sekcje, z kafelkami łączności Wi-Fi i Bluetooth na górze, dużą sekcją z ikonami szybkich ustawień na środku, suwakiem jasności i kontrolkami ochrony oczu, Smart View i Sterowaniem urządzeniami na dole. Ogólny wygląd jest subtelny i opływowy oraz zapewnia dobrą widoczność wszystkich opcji szybkich ustawień. Samsung ogłosił też nową czcionkę One UI Sans, jeszcze bardziej wyróżniającą urządzenia producenta.

Po zainstalowaniu One UI 6, aplikacja Galeria, wzbogacona o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak Photo Remaster i Object Eraser, przeanalizuje nasze zdjęcia i zaproponuje sugestie dotyczące ulepszeń obrazu. Wyróżniającym się dodatkiem jest Samsung Studio, wielowarstwowy edytor wideo, który umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie tekstu, naklejek i muzyki do osi czasu filmów. Gigant wspomniał też o skupieniu się na Tizen, zachwalając, że ponownie uruchamia system operacyjny typu open source oparty na Linuksie. Tizen będzie działał na nowych urządzeniach gospodarstwa domowego z większymi wyświetlaczami – piekarnikach i pralkach. Samsung ogłosił Tizen SDK z połączonym silnikiem graficznym 2D i 3D.

Nowości pojawią się też w aplikacji Zdrowie. Zostanie ona rozszerzona o cyfrowy ekosystem zdrowia, a Samsung dostępni niezależnym programistom dostęp do czujnika BioActive w smartwatchach Galaxy za pośrednictwem pakietu Samsung Privileged Health SDK.

Oczywiście to nadal nie są wszystkie zmiany i ulepszenia, jakie przyniesie One UI 6. Samsung ma zapewne jeszcze trochę rzeczy w zanadrzu, ale w oparciu o wydane dotychczas wersje beta, serwis Sammobile przygotował listę funkcji, które prawdopodobnie trafią na urządzenia Galaxy wraz z aktualizacją systemu:

Nowy projekt emoji.

Podgląd zdjęć i filmów w panelu Udostępnij, więcej opcji udostępniania.

Ulepszenia wielozadaniowości dzięki wyskakującemu okienku, które może pozostać otwarte po opuszczeniu ekranu Ostatnie.

Zegar na ekranie blokady, który można dowolnie ustawiać.

Uproszczone etykiety ikon aplikacji na ekranie głównym.

Nowy widżet Pogoda, więcej informacji w aplikacji Pogoda — w tym interaktywny widok mapy — i ulepszone ilustracje pogody.