Nadchodzi nowy składak z klapką. Oppo Find N3 Flip już za kilka dni zaliczy globalną premierę

W końcu wiemy, kiedy Oppo Find N3 Flip opuści Chiny

29 sierpnia w Chinach swoją premierę miał Oppo Find N3 Flip, drugi składak z klapką w ofercie producenta. Już wcześniej krążyły słuchy, że tak samo jak poprzednik i on doczeka się globalnej dystrybucji, jednak do tej pory producent milczał na temat konkretnej daty. Ta została właśnie ujawniona i pierwszym przystankiem na drodze do globalnej dostępności będą Indie. Tam Find N3 Flip pojawi się już 12 października. Nie wiemy jeszcze, czy w tym samym czasie Oppo wprowadzi swojego składaka także w innych krajach, czy będziemy musieli uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.

Model z klapką od Oppo z pewnością podbije serce tych klientów, którym zależy na wyglądzie. W tym roku znów postawiono na pionowy ekran, ale obok niego znalazła się już okrągła wyspa aparatów nie z dwoma, a z aż trzema sensorami, czym Find N3 Flip zdecydowanie przebija konkurencję stawiającą na podwójną konfigurację. Główny aparat fotograficzny oferuje matrycę 50 Mpix Sony IMX890 z pikselami o wielkości 1 µm i OIS. Obok, do celów portretowych, umieszczono aparat z matrycą 32 Mpix Sony IMX709. Zestaw uzupełnia jednostka ultraszerokokątna, z matrycą 48 Mpix Sony IMX581 i obiektywem o kącie widzenia 114° oraz 32 Mpix aparat przedni. Jak widać po emblemacie umieszczonym na wyspie, całość powstała we współpracy z firmą Hasselblad.

Sercem Oppo Find N3 Flip jest układ MediaTek Dimensity 9200 wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X i 256 lub 512 GB szybkiej pamięci masowej w standardzie UFS 4.0. Do tego mamy naprawdę przyzwoity akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 44 W.

Nie można też zapominać o ekranach. Ten główny, przykryty został ultracienkim szkłem elastycznym i oferuje przekątną 6,8″, jasność szczytową na poziomie1600 nitów i rozdzielczość 1080 x 2520 pikseli. Został on wykonany w technologii LTPO, więc pozwala korzystać a adaptacyjnego odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Na zewnątrz dostajemy 3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 720 x 382.

W Chinach ceny Oppo Find N3 Flip zaczynały się od 6799 juanów. W przeliczeniu to około 4000 złotych. Kiedy urządzenie wejdzie do Polski, dojdą do tego jeszcze podatki i inne opłaty, więc na razie trudno przewidywać, jak dużo trzeba będzie zapłacić za tego składaka. Mam jednak nadzieję, że dowiemy się tego już wkrótce.