Oto Huawei MatePad 11 2023. Niby tablet, ale można pracować na nim wygodniej niż na laptopie

MatePad 11 2023 – na tym tablecie pracuje się wygodniej niż na laptopie

Huawei wyposażył swój nowy tablet w duży, 11-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 2,5 K z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, by oferować użytkownikom na niezwykle wyraźny, żywy i płynny obraz. Ekran pokrywa aż 86% przedniej obudowy, a jego maksymalna jasność wynosi 480 nitów, więc nawet w najbardziej nasłonecznionym miejscu nie powinno być problemu z odczytywaniem tego, co znajduje się na wyświetlaczu. Producent nie zapomniał też o ochronie naszego wzroku, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Dzięki temu można znacznie dłużej korzystać z urządzenia bez zmęczenia oczu. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.

Z racji, że producent zachwala ten tablet jako idealny do pracy i nauki zdalnej, lepszy nawet od laptopa, nie zabrakło tu udogodnień związanych właśnie z takim korzystaniem. Byśmy mogli komfortowo brać udział w wideokonferencjach na pokładzie MatePad 11 2023 znalazł się czterokanałowy i czterogłośnikowy system audio wsparty przez algorytmy Histen 8.1. W dodatku, opracowana przez Huawei funkcja redukcji szumów oparta na dwóch mikrofonach i algorytmach sztucznej inteligencji, pozwala w czasie rzeczywistym odfiltrowywać niepożądane częstotliwości, aby zapewnić krystalicznie czyste brzmienie. Dzięki temu użytkownicy słyszą tylko te dźwięki, które chcą usłyszeć. Można więc brać udział w spotkaniach online nawet na zatłoczonym lotnisku czy dworcu. Oczywiście zestaw głośników sprawi się idealnie podczas rozrywki, pogłębiając wrażenia podczas oglądania.

Huawei MatePad 11 2023 może pochwalić się też świetnymi akcesoriami, które zwiększają jego zastosowanie. Do tabletu dołączone jest w zestawie etui ochronne oraz bezprzewodowa klawiatura Smart Keyboard. Można z niej korzystać na 2 sposoby: złączoną z etui – tablet zamieni się w lekki i poręczny notebook, lub odłączoną od etui – np. pracując w fotelu, można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach. Wykorzystując etui tablet ten można postawić w dowolnym miejscu i używać nawet jako drugiego monitora dla laptopa Huawei. W trybie dublowania ekranu można przenieść zawartość ekranu laptopa na tablet i np. wykorzystać MatePad 11 2023 do prac graficznych, a w trybie rozszerzenia można zyskać dodatkową przestrzeń roboczą i pracować na dwóch ekranach jednocześnie.

Nowy tablet Huawei gwarantuje też płynne i stabilne działanie. Napędza go układ Snapdragon 865 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei akumulator 7250 mAh, mogący wystarczyć nawet na 12 godzin odtwarzania filmów 1080p lub do 10 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu. W zestawie znalazła się ładowarka o mocy 22,5 W, którą szybko doładujemy nasze urządzenie.

Nie można też zapominać, że MatePad 11 2023 działa pod kontrolą HarmonyOS 3.1. System Huawei zapewnia mu funkcjonalność niemal na poziomie laptopa. Bez przeszkód skorzystamy z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC, a korzystając z rysika Huawei M-Pencil można jeszcze zwiększyć możliwości, dodając odręczne rysunki czy notatki. Można też skorzystać z funkcji AI Voice, obsługującej konwersję głosu na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia, aplikacji Notatki Huawei integrującej wiele narzędzi typograficznych, czy funkcjom takim jak App Multiplier i Multi Window sprawiają, że można podzielić ekran i zmultiplikować okna jednej aplikacji. W sumie użytkownik może obsługiwać do 4 zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające. Można więc równolegle oglądać film podczas robienia zakupów czy notować coś w trakcie konferencji. Dodatkowo trzeba pamiętać o sklepie z aplikacjami AppGallery, do których mamy pełny dostęp na tym tablecie.

Na koniec trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o jego konstrukcji, bo MatePad 11 2023 cechuje się małą wagą i kompaktowymi wymiarami. Ma zaledwie 7,2 mm grubości i waży 480 gramów, czyli tyle, co mała butelka wody. Dzięki temu bez problemu zmieścimy go w torebce czy plecaku, a jego waga nie będzie zbytnio odczuwalna.

Ile kosztuje Huawei MatePad 11 2023?

Tablet dostępny jest w zestawie z klawiaturą oraz rysikiem wynosi 2299 zł. Jego sprzedaż już ruszyła i znajdziecie go zarówno w sklepie internetowym Huawei, jak i u operatora sieci Plus.