Płatny Facebook i Instagram startują w Europie. Jaka jest cena spokoju od reklam i targetowania?

Coś się kończy, coś się zaczyna i kto wie, czy to nie będzie dla nas pod pewnymi względami lepsze. Szczególnie, jeśli ktoś żywi awersję do największych serwisów społecznościowych ze względu na przeładowanie reklamami oraz wszechobecne targetowanie, alternatywa w postaci płatnego abonamentu może stanowić miłą odmianę. Bo żyliśmy do tej pory w iluzji, że można mieć wszystko za darmo. Otóż można, ale jakim kosztem. Płatna subskrypcja jaką Meta wprowadza właśnie w Europie daje użytkownikom prosty wybór: korzystasz nadal za darmo i nic się nie zmienia albo nam płacisz i dajemy ci spokój. Ten spokój ma jednak swoją (niemałą) cenę.