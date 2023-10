Korzystasz z oferty Plus na Kartę? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody

Plus ułatwia doładowania ofert na kartę

Plus wprowadził właśnie cykliczne doładowania, czyli nową usługę dla użytkowników Plusa na Kartę. To idealna opcja dla wszystkich, którzy nie lubią niepotrzebnie marnować czasu. Jak sama nazwa wskazuje, po uruchomieniu tej usługi nie trzeba pamiętać o ciągłym doładowywaniu konta – płatność będzie automatycznie pobierana z konta. By móc skorzystać z tej nowej opcji, wystarczy wejść na www.doladuj.plus.pl, zalogować się lub zarejestrować nowe konto, wybrać cykliczny typ doładowania, określić jego częstotliwość oraz kwotę. Następnie trzeba wpisać numer telefonu i zaakceptować regulamin usługi. Na końcu dodajemy jeszcze dane karty płatniczej i gotowe, usługa jest aktywna. Plus nie pobiera za to żadnych opłat i daje pełną dowolność, jeśli chodzi o zmianę kwoty doładowania lub rezygnacji z usługi.

Operator wie też, w jaki sposób zachęcić swoich klientów do skorzystania z takiej nowości. Wszyscy użytkownicy Plus na Kartę, którzy co najmniej raz, w okresie trwania konkursu zrealizują doładowanie cykliczne na stronie www.doladuj.plus.pl, będą mogli wziąć udział w konkursie. Konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co zrobisz z czasem uwolnionym dzięki doładowaniom cyklicznym w Plus na Kartę?”, a im ciekawsza i bardziej kreatywna odpowiedź, tym większe szanse na zwycięstwo.

Oto, jak wziąć udział w konkursie „Doładuj cyklicznie w Plus na Kartę i walcz o nagrody”:

na początku należy dokonać doładowania cyklicznego o wartości minimum 30 zł przez stronę www.doladuj.plus.pl

w kolejnym kroku użytkownik musi podać niezbędne dane na dedykowanej stronie pluskonkurs.pl, takie jak adres e-mail i numer telefonu, który został doładowany w czasie trwania konkursu,

następnie trzeba zaakceptować regulamin konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją konkursu.

W konkursie można składać wiele odpowiedni, jednak niezależnie od tego, na jedną osobę przysługuje jedna nagroda. A skoro już o tym mowa, to Plus przygotował następujące nagrody:

Miejsce 1: Voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na www.travelplanet.pl.

Miejsca 2-3: Voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 14 128 GB.

Miejsca 4-6: Voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 13 128 GB.

Miejsca 7-39: Elektroniczna karta podarunkowa o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.mediaexpert.pl.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie do 60 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Komisja wybierze 39 najlepszych odpowiedzi spełniających wymogi regulaminu.