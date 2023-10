Oto przyszłość wojskowych helikopterów USA. Sikorsky pokazał Raider X

Sikorsky pokazał helikopter Raider X. Wszystko rozegra się przy finalizacji programu FARA

Raider X to nowy pilotowany helikopter rozpoznawczy, który może wręcz płynnie przenikać przez pole bitwy, lecąc nisko i szybko tuż nad koronami drzew, gdzie radary nie są aż tak efektywne. Jego główne zadania? Dostarczanie kluczowych informacji, utrzymanie połączenia sił sieć oraz skuteczne działanie w skomplikowanym, zakłóconym środowisku. Jednak możliwości helikoptera Raider X nie kończą się tylko na jego fizycznych zdolnościach. Ten helikopter został zaprojektowany z myślą o przyszłości, a w szybko zmieniającym się środowisku zagrożeń istnieje rosnąca potrzeba podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym i szybkiej adaptacji technologicznej.

Meet the Sikorsky RAIDER X, a next-gen scout helicopter prototype for the U.S. Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) competition. #AUSA2023 pic.twitter.com/KJOptrpceL — Sikorsky (@Sikorsky) October 9, 2023

Dlatego też Raider X został skonstruowany z wykorzystaniem Modularnego Otwartego Podejścia Systemowego (MOSA) Armii, dzięki czemu cechują go możliwości szybkiego uaktualniania, co stanowi punkt wyjścia do ciągłych innowacji. Tego typu połączenie surowej mocy i zaawansowanych cyfrowych możliwości jest dokładnie tym, do czego dąży Lockheed Martin oraz armia USA w swojej wizji przyszłości. Nic więc dziwnego, że zaprezentowany podczas prestiżowego pokazu AUSA prototyp Raider X przyciągnął sporą uwagę, ukazując swoje modułowe wyrzutnie broni oraz imponujące 20-milimetrowe główne działo, podczas gdy w sieci pojawiło się powyższe nagranie z prezentacją najważniejszych elementów.

Innymi słowy, jest wręcz idealną propozycją do programu FARA, który to ma na celu stworzenie nowego typu helikopterów zdolnych do wykonywania zarówno misji rozpoznawczych, jak i ofensywnych nawet w najtrudniejszym terenie. Ten program jest zresztą częścią szerszego programu Future Vertical Lift (FVL), który ma na celu modernizację floty śmigłowców Armii poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i nieosiągalnych dotąd możliwości. Dziś wiemy już, że w programie FARA finalnie znalazła się właśnie firma Sikorsky z Raider X oraz Boeing ze 360 Invictus, a w 2028 roku mamy doczekać się wariantu produkcyjnego.