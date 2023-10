realme 11 5G debiutuje w Polsce. To interesujący średniak z flagowym aparatem i szybkim ładowaniem

Szukając nowego smartfona z niższej półki wybór mamy naprawdę ogromny. Większość chińskich producentów ma w swojej ofercie mnóstwo modeli i czasem ciężko jest wybrać spośród nich taki, który będzie odpowiadał naszym preferencjom. Zwłaszcza gdy zależy nam zarówno na pięknym wyglądzie, jak i szerokiej funkcjonalności.

Debiutujący właśnie w Polsce realme 11 5G może być tutaj świetną propozycją, bo pomimo niskiej ceny ma całkiem sporo do zaoferowania

Już na pierwszy rzut oka można się tym smartfonem zachwycić. Jak podkreśla producent, inspiracją dla tego designu były drogie zegarki i to widać, zwłaszcza w przypadku lśniącego elementu Glory Halo oraz w żłobionej ramce wokół aparatu. By osiągnąć taki efekt realme użyło procesu produkcyjnego charakterystycznego dla branży zegarków premium: ramka okalająca tylny aparat charakteryzuje się karbowaną strukturą z 538 żłobieniami ułożonymi w wyjątkowy wzór. Patrząc na oba dostępne warianty – złoty i czarny – trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mamy przed sobą urządzenia o wiele droższe. Jeśli więc zależy wam na wyglądzie smartfona, to może być bardzo dobry wybór.

Producent nie skupił się jednak tylko na wyglądzie. Duży nacisk położono na aparaty – dwa sensory umieszczone na okrągłej wyspie. Ten główny ze 108-megapikselową matrycą Samsung ISOCELL HM6 charakteryzuje się dużym rozmiarem czujnika 1/1,67 cala, dzięki czemu smartfon jest w stanie zapewnić wyjątkowo wyraźne, szczegółowe zdjęcia. realme 11 5G oferuje też technologię 3-krotnego bezstratnego zoomu, którą znamy już z modeli z serii realme 11 Pro 5G. Obok aparatu głównego znalazł się dodatkowy sensor do pomiaru głębi z 2-megapikselową matrycą.

Do dyspozycji użytkownika jest 6,72-calowy ekran o rozdzielczości FHD+ 2400 × 1080 i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz obsługuje dynamiczną częstotliwość odświeżania w 6 stopniach (120Hz/90Hz/60Hz/50Hz/48Hz/45Hz), automatycznie dostosuje odświeżanie do warunków użytkowania i sytuacji. Sercem realme 11 5G jest układ MediaTek Dimensity 6100+ 5G wspierany przez 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB dzięki funkcji dynamicznej pamięci RAM) i 256 GB pamięci wbudowanej. Co istotne, smartfon obsługuje jednocześnie 2 karty Nano SIM oraz kartę Micro SD, więc nawet jeśli pamięć wbudowana okaże się niewystarczająca, można ją powiększyć o dodatkowe 2 TB.

Na koniec nie można zapomnieć o jednej z najważniejszych zalet tego urządzenia – szybkim ładowaniu SUPERVOOC o mocy 67 W. W tym segmencie nie znajdziemy aż tylu modeli obsługujących tak szybkie ładowanie. Zresztą, na znacznie wyższej półce nadal są tacy, którzy uparcie trwają przy prędkościach poniżej 30 W… realme 11 5G naładujemy bardzo szybko, bo akumulator o pojemności 5000 mAh potrzebuje zaledwie 17 minut, by zapełnić się od 0 do 50 %.

realme 11 5G – cena i dostępność

Nowy smartfon realme pojawia się w naszym kraju i już na początku dostępny będzie w promocyjnej cenie. Od dziś do 15 października kupimy go za 1299 zł, natomiast od 16 października będzie dostępny w regularnej cenie wynoszącej 1399 zł. realme 11 5G można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, realmeshop.pl, sklep-realme.pl oraz u operatorów sieci Play i Plus.

Dobierz sobie słuchawki do nowego smartfona – w Polsce debiutują realme Buds Air 5

Obok telefonu realme wprowadził dzisiaj do sprzedaży w naszym kraju także słuchawki douszne realme Buds Air 5 – co istotne, są to pierwsze w swoim segmencie modele obsługujące aktywną redukcję szumów na poziomie 50 dB. Jeśli pracujecie lub często przebywacie w głośnym otoczeniu, warto się nimi zainteresować. Inteligentny system dostosowywania poziomu tłumienia hałasu do otoczenia oferuje trzy tryby: lekki, średni i głęboki. 6-mikrofonowa redukcja szumów skutecznie wydobywa ludzki głos, zapewniając wyraźną komunikację nawet w okolicznościach dużego hałasu wokół. Nie trzeba będzie się już obawiać odebrania połączenia na ruchliwym chodniku w centrum miasta czy podczas imprezy – ANC w Buds Air 5 zadba, by hałas wokół nas nie zakłócał rozmowy.

Producent nie zapomniał też o odpowiedniej jakości dźwięku. Odpowiada za to zaawansowany przetwornik o średnicy 12,4 mm oraz funkcja Dynamic Bass Boost, które zapewniają pełne i głębokie basy, precyzyjne wokale oraz czyste brzmienie w każdym zakresie tonalnym. Buds Air 5 sprawdzą się też u graczy, bo mogą osiągać niskie opóźnienie na poziomie 45 ms, oferują więc wysoką synchronizację dźwięku i obrazu. Kolejną istotną cechą tych słuchawek jest pojemny akumulator. Z etui ładującym czas odtwarzania wynosi maksymalnie 38 godzin, a 10 minut ładowania wystarczy, by korzystać ze słuchawek przez kolejne 7 godzin.

realme Buds Air 5 cechuje nowoczesny design. Do wyboru mamy dwa klasyczne warianty kolorystyczne – biały i czarny. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 4.4 g, więc nawet nie odczujemy, że mamy je w uchu. Nie musimy się również martwić o uszkodzenia podczas złej pogody, bo słuchawki posiadają certyfikat odporności na wodę klasy IPX5, co oznacza, że są odporne na pot i wilgoć.

Buds Air 5 dostępne są już w sklepach Media Expert, a także na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl w cenie 299 złotych.