Próbowałeś kiedyś spienić mleko roślinne? The Barista Touch Impress to potrafi

Kawa z mlekiem roślinnym nie musi być nudna i problematyczna – pokazuje to The Barista Touch Impress

Obecnie mleka roślinne – owsiane, sojowe czy migdałowe – stają się coraz popularniejsze i piją je nie tylko weganie. Jest to świetna alternatywa dla osób, którym zwykłe mleko odzwierzęce nie smakuje, albo zwyczajnie, poszukują innych smaków. Takie mleka są używane także do kawy, jednak dla tych korzystających z ekspresów, mogą być dość problematyczne. Mają różną zawartość tłuszczu i białka oraz inne właściwości spieniania niż tradycyjne mleko, więc często są na przegranej pozycji i nawet jeśli jakiś kawosz chciałby się na nie przerzucić, w tym wypadku musiałby zrezygnować z ulubionej pianki na kawie. Ale… czy na pewno?

Sage Appliances, znana globalnie marka produkująca ekspresy do kawy znalazła rozwiązanie tego problemu. Na pokładzie najnowszego modelu, the Barista Touch Impress, znalazły się nowe funkcje mleka roślinnego, wprowadzone do technologii Auto MilQ. Dzięki temu ekspres skutecznie i precyzyjnie spienia mleko owsiane, migdałowe, sojowe i bez laktozy zgodnie z ich unikalnymi właściwościami. Technologia rozpoznaje różnice w zawartości tłuszczu, białka czy właściwościach spieniania różnych mlek i automatycznie kalibruje temperaturę, czas, powietrze i ciśnienie pary dla wybranego przez użytkownika napoju. Dzięki temu jest w stanie zapewniać jedwabiście gładką piankę, która będzie idealnym zwieńczeniem naszej kawy.

The Barista Touch Impress wyposażono w nowy ekran dotykowy Barista Guidance, to inteligentna technologia opracowana przez Sage Appliances stworzona po to, by wyeliminować złożoność wybierania ustawień — podstawowy krok w opanowaniu idealnie zbalansowanego espresso. Przestaje to być bardzo skomplikowana czynność, bo Barista Guidance intuicyjnie zidentyfikuje korekty wielkości mielenia w oparciu o przepływ ekstrakcji w czasie rzeczywistym i oferuje pomocne sugestie, aby zapewnić użytkownikowi uzyskanie idealnego efektu.

Nie brakuje inteligentnych funkcji

Zagłębiając się w oferowane przez producenta funkcje nie można nie wspomnieć o systemie Impress Puck, a więc inteligentne dozowanie dla każdego rodzaju ziaren i wybranego rodzaju napoju. Dźwignia “wspomaganego ubijania” z boku urządzenia zapewnia spójne i precyzyjne ubijanie z obrotem baristy o 7º – tak jak profesjonaliści. Podbijanie automatycznie poleruje powierzchnię krążka, co oznacza większą precyzję i mniej bałaganu. Dostajemy też trzy nowe opcje napojów, bo oprócz espresso możemy wykonać gorącą czekoladę, gorącą herbatę i babyccino.

The Barista Touch Impress oferuje też takie udogodnienia, jak europejskie żarna precyzyjne Baratza, 30 ustawień mielenia, filtr 54 mm ze stali nierdzewnej, system podgrzewania ThermoJet, cyfrowa kontrola temperatury PID, dedykowany wlew gorącej wody. Urządzenie wykonano z eleganckiej i łatwej w czyszczeniu stali nierdzewnej. Mamy tu pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 340 g/12 uncji z nową, żebrowaną konstrukcją oraz zbiornik na wodę o pojemności 2 l.

Globalny dyrektor generalny Sage Appliances ds. kawy, zapewnia, że Barista Touch Impress jest ekscytującym dodatkiem do rozszerzającej się gamy domowych ekspresów do kawy firmy i oferuje niespotykane dotąd funkcje, takie jak ustawienia mleka roślinnego Auto MilQ i Barista Guidance.

Wysłuchaliśmy opinii naszych klientów i społeczności miłośników kawy specialty i z dumą wprowadzamy na rynek Barista Touch Impress. Ponieważ mleko roślinne jest obecnie niezastąpioną częścią rytuałów kawowych wielu Australijczyków, nasza technologia Auto MilQ ułatwia teraz precyzyjne i skuteczne przygotowywanie alternatywnych mlek zgodnie z ich unikalnymi właściwościami. To niezwykle ekscytujące, że jako pierwsi wprowadzamy tę funkcję na rynek.

Jeśli więc właśnie rozglądacie się za nowym ekspresem lub przymierzacie się do kupna pierwszego urządzenia tego typu, the Barista Touch Impress może być naprawdę świetnym wyborem. Ten kosztujący w Polsce 5999 złotych ekspres oferuje ogrom funkcji, korzystanie z niego nie jest nadmiernie skomplikowane, a przede wszystkim daje możliwość spieniania mleka roślinnego, czego nie znajdziecie w żadnym innym ekspresie do kawy.