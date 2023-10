Seria Xiaomi 13T dopiero co zadebiutowała, a już dostępna jest w świetnej promocji

Xiaomi intensywnie przygotowuje się do premiery najnowszych flagowców, które powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem, by umilić nam to oczekiwanie, firma ruszyła z promocją na Xiaomi 13T, a więc jedne z najświeższych modeli, jakie wprowadziła w naszym kraju. Seria debiutowała 26 września, więc jest to wciąż duża nowość, w dodatku mająca naprawdę sporo do zaoferowania.

Nie minął miesiąc od czasu premiery Xiaomi 13T, a producent już ruszył z kolejną promocją na te modele

Zaczynając od tego potężniejszego modelu w ofercie, czyli 13T Pro – to w zasadzie globalna wersja Redmi K60 Ultra, dostępnego w Chinach. Dla producenta to typowe zagranie, by zmieniać nazwę wprowadzając jakiś model na światowy rynek i już zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Czasem jednak Xiaomi zmienia pewne szczegóły specyfikacji, co właśnie miało miejsce tutaj. Wyposażono go w 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i rozdzielczością 1220 x 2712 pikseli. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. Sercem tego modelu jest układ MediaTek Dimensity 9200+ wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM i do 1 TB pamięci wbudowanej. Dużą zaletą tego modelu jest pojemny akumulator 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 120 W. Warto też wspomnieć o odporności na wodę i pył zgodnie z normą IP68.

Model podstawowy ma do zaoferowania ten sam ekran co Xiaomi 13T Pro i jeśli chodzi o podstawową specyfikację, bardzo dużych różnic nie zobaczymy. Za zasilanie również odpowiada ogniwo 5000 mAh, ale już ładowane wolniej, bo to „tylko” 67 W. Jednak wciąż jest to naprawdę szybkie ładowanie, którego pozazdrościć mogą mu modele konkurencji. Xiaomi 13T również napędza układ od MediaTek, ale jest to Dimensity 8200 Ultra.

W obu modelach za aparaty odpowiada marka Leica, a do dyspozycji mamy naprawdę fajny zestaw obejmujący 50-megapikselowy aparat główny (f/2.2), teleobiektyw (f/1.9) o identycznej rozdzielczości, który oferuje przybliżenie x2 oraz aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Nie zabrakło też aparatu do selfie 20 Mpix. Co ciekawe, w Xiaomi 13T Pro znajdziemy dokładnie taki sam zestaw, więc różnice pomiędzy urządzeniami nie są specjalnie duże.

Widać je jednak w cenach, ale Xiaomi od początku robi co może, by ten wydatek nie był dla nas aż tak odczuwalny. Dlatego na początku przez dwa tygodnie oferował tablet lub hulajnogę w prezencie (zależnie od wybranego modelu), a teraz przygotował akcję typu cashback.

Zasady są typowe dla tego typu promocji:

Należy kupić smartfon Xiaomi 13T lub Xiaomi 13T Pro w dniach 10.10-05.11 u wybranego partnera,

Zarejestrować zakup w okresie od 20.10 do 19.11

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku odebrać cashback – 300 zł za Xiaomi 13T i 500 zł przy zakupie Xiaomi 13T Pro.

Na wzięcie udziału w akcji nie ma aż tak dużo czasu, więc lepiej się spieszyć. Jeśli szukacie właśnie nowego smartfona albo planujecie komuś go sprezentować podczas nadchodzących świąt, może być to dobry wybór.