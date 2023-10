Smartwatch już dawno przestał być tylko praktycznym gadżetem. Teraz to również stylowy dodatek

Czym jest moda dla Polaka?

Modę bardzo trudno jest zdefiniować. Pierwsze, co zapewne większości z nas przychodzi to głowy, to skojarzenie mody z ubiorem. To oczywiście prawda, a właściwie tylko jej część, bo modne mogą być zarówno ubrania, jak i dodatki, a także jedzenie, restauracje, filmy, seriale i sam styl życia. Podążanie za trendami staje się coraz ważniejsze, co pokazują również najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Huawei. Moda jest ważną częścią życia aż 41% Polaków, a jej znaczenie wzrasta wraz z zarobkami. Przy dochodzie netto powyżej 4 tys. złotych, ten wynik wzrasta do 57%. Wynika to zapewne z faktu, że mając więcej pieniędzy, mamy też więcej środków, które można przeznaczyć na zakup modnych strojów, dodatków czy wyjścia do popularnych miejsc.

Oczywiście najłatwiej bycie modnym pokazać poprzez swój ubiór. To właśnie on już na pierwszy rzut oka może pokazać innym, czy znamy i rozumiemy trendy oraz, czy jesteśmy z nimi na bieżąco. Moda to jednak nie sztywne zasady, których trzeba się ściśle trzymać i widać, że Polacy zaczynają to rozumieć. Już dla 38% respondentów moda jest sposobem na wyrażenie siebie, a niewiele mniej, bo 33%, odnajduje w niej sposób na podkreślenie własnego stylu. Moda to również bycie na bieżąco z obowiązującymi trendami i sposób na różnienie się z tłumu. Warto jednak wspomnieć, że 20% ankietowanych wciąż postrzega modę jako coś, co narzuca im wzorce zachowania i ubioru, wymuszając kupowanie co roku (albo i co sezon) nowych ubrań, bo te z ubiegłego roku są już niemodne.

Osoby, które zadeklarowały, że moda jest dla nich ważna, zdecydowanie częściej niż pozostali starają się być na czasie m.in.: zdrowo się odżywiają i trenują (62% wobec 36%, dla których moda jest nieistotna), niedawno kupiły nowy telefon (48% wobec 28%), inspirują się trendami na social mediach (46% wobec 14%) czy noszą modne ubrania (45% i 11%). Obecnie naprawdę trudno, nawet po części, nie inspirować się obowiązującymi trendami, bo masowe media potrafią nas nimi bombardować na każdym kroku. Widać jednak, że moda odgrywa w życiu Polaków coraz większą rolę, a kolejnym następstwem podążania za trendami jest ich kreowanie – nie tylko w zakresie ubioru, ale też w kwestiach prozdrowotnych. Jeśli już mamy wywierać wpływ na innych, powinniśmy robić to w sposób wartościowy.

Dbanie o zdrowie i kondycję to oczywiście nie wszystkie przejawy tego, jak Polacy podążają za modą. Robią to również poprzez dbanie o stylowe dodatki (np. biżuterię i zegarek – 43% wobec 14%), posiadanie modnej fryzury (39% wobec 10%), chodzenie do modnych restauracji (28% i 6%), kupowanie tylko markowych ubrań (27% i 5%) czy spędzanie czasu wyłącznie w modnych miejscach (27% i 5%).

Huawei Watch 4 Pro

Najlepsza ozdoba dla mężczyzny? Zegarek!

A czym charakteryzuje się osoba modna? Według Polaków, elementy stroju takiej osoby są dobrze dobrane (tak sądzi aż 48% badanych). Jest ona również na bieżąco z trendami modowymi z social mediów, ubiera się w rzeczy z najnowszej kolekcji i nosi stylowe dodatki. No właśnie, to przy tych dodatkach zatrzymajmy się na dłużej, bo badanie przeprowadzone przez Huawei odkrywa przed nami całkiem interesującą kwestię. Stylowym dodatkiem mogą być okulary, torebka, a także biżuteria. W przypadku panów tutaj wciąż króluje zegarek klasyczny (38%), ale co ciekawe, na drugim miejscu znalazł się smartwatch (27%), który jest u polskich mężczyzn równie popularny co obrączka lub łańcuszek.

U kobiet wygląda to inaczej, bo smart zegarek wybiera 23% z nich. Wyprzedzają go takie elementy biżuteryjne, jak kolczyki, łańcuszek na szyję (po 64%) i pierścionki (62%), bransoletka na rękę (50%), obrączka (45%) i naszyjnik (43%). Na kolejnym miejscu uplasował się zegarek klasyczny, co oznacza, że ozdoba nadgarstka jest dla pań ważnym elementem stroju.

Smartwatche, początkowo traktowane jako sportowy gadżet, dziś przyjmują elegancki wygląd, a jakością wykonania i designem nie odbiegają od klasycznych markowych czasomierzy. Dzięki temu inteligentne zegarki, takie jak HUAWEI WATCH GT 4, stanowią stylowy dodatek do naszego ubioru i mogą być noszone zawsze, niezależnie od okazji. Sprawdzą się zarówno do sportowego stroju na trening, casualowej stylizacji na służbowe spotkanie, jak i podczas eleganckiego, wieczornego wyjścia – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Wyniki te są o tyle ciekawe, że dobitnie pokazują, iż działania producentów mocno się opłaciły. Jeszcze jakiś czas temu smartwatch kojarzył nam się jedynie ze sportowym gadżetem, który można co prawda nosić na co dzień, do luźnych strojów, ale nikt raczej nie pomyślałby o tym, by takie urządzenie założyć np. do garnituru. Tymczasem, jeśli spojrzymy na najnowsze generacje smart zegarków to zobaczymy modele, których wygląd nie odbiega od tego, którym cechują się eleganckie i stylowe zegarki klasyczne. Firmy stawiają na coraz lepsze materiały, coraz bardziej ekskluzywny design, nie zapominając przy tym o najnowocześniejszych funkcjach.

Huawei Watch Ultimate

Widać to doskonale na przykładzie Huawei, a zwłaszcza niedawno debiutujących modeli, takich jak Watch GT 4. Niby sportowy zegarek, ale którego na eleganckie wyjścia nie trzeba zdejmować z nadgarstka. Smartwatche dostępne są w dwóch rozmiarach koperty: 41 mm na drobniejsze nadgarstki i 46 mm na te większe, łącznie w aż 7 wersjach wykończenia. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy znajdzie model, który podkreśli jego styl i osobowość. Właśnie dzięki takiemu podejściu tego typu urządzenia mogą być naprawdę uniwersalnym dodatkiem, który dzięki mnogości dostępnych pasków może zmieniać charakter – ze sportowego, przez bardziej casualowy, a na eleganckim i mocno formalnym kończąc.