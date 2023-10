Home Tech Chcecie kupić soundbar i będzie to Samsung, a ja nie potrzebuję do tego szklanej kuli

Suche dane zazwyczaj mówią o nas najwięcej i nie inaczej jest w przypadku preferencji zakupowych Polaków dotyczących sprzętu RTV do domowego zacisza (ostatnie słowo pewnie tu nie pasuje w tym kontekście, ale cóż). Wychodzi na to, że w kwestii wyboru dodatkowego nagłośnienia do telewizora, którym będzie soundbar, nasze decyzje są mocno skoncentrowane na jednym producencie. Wskazują na to chociażby dane badawcze firmy GfK, obejmujące trzeci kwartał tego roku. Samsung w tej konkretnej kategorii kładzie w Polsce potencjalną konkurencję na przysłowiowe łopatki i to w zasadzie w średniej i wysokiej półce cenowej. Co ciekawe, to nie jest tendencja chwilowa, czego dowodzą dane za pierwsze półrocze.