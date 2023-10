Jak zobaczyć dźwięk kwantowy? Oni dokonali tego, co wydawało się niemożliwe

Ani jedno ani drugie nie wydaje się specjalnie sensowne, lecz naukowcy z University of East Anglia przekonują, że opracowany przez nich sposób jest bardzo skuteczny. Piszą o nim na łamach Physical Review Letters, odnosząc się do interakcji pomiędzy wibracjami a fotonami. Zrozumienie tych wzajemnych oddziaływań powinno być kluczowe w kontekście wyjaśniania, jak w skali molekularnej zachodzą interakcje między światłem a materią.

W fizyce chemicznej od dawna pojawiają się kontrowersje dotyczące natury procesów, w których energia z fotonów jest przenoszona wewnątrz cząsteczek. Czy są one kwantowo-mechaniczne czy klasyczne? Molekuły są złożonymi i nieuporządkowanymi systemami, które bez przerwy wibrują. W jaki sposób te wibracje wpływają na procesy kwantowo-mechaniczne w cząsteczce? opisuje Magnus Borgh

Szukając sposobów na to, by zobaczyć dźwięk kwantowy, naukowcy z University of East Anglia postanowili skorzystać z technik z zakresu optyki kwantowej

O ile do tej pory zazwyczaj wykorzystywano techniki oparte na polaryzacji, aby badać rzeczone procesy, tak teraz naukowcy postanowili zastosować nieco inne podejście. W tym celu skorzystali z technik z zakresu optyki kwantowej, dzięki czemu byli w stanie badać prawdziwe efekty kwantowe i to bezpośrednio w układach molekularnych.

Jak wykazały ostatnie obserwacje, gdy cząsteczka wymienia z otoczeniem fonony, czyli kwantowo-mechaniczne cząstki dźwięku, to dochodzi do emisji charakterystycznego sygnału. O ile fotony od dawna stanowiły obiekty eksperymentów, tak fonony nie mogą podlegać takim samym pomiarom, dlatego ostatnie postępy mogą okazać się tak istotne. Przede wszystkim powinny przełożyć się na zwiększenie możliwości poznawania tajemnic kwantowego dźwięku w cząsteczkach. Być może uda się nawet opracować metody bezpośredniego wykrywania fononów, na co liczą członkowie zespołu badawczego.