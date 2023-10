Nie pamiętasz o doładowywaniu telefonu? Z subskrypcją w Plus na Kartę nie musisz się tym przejmować

Plus zdejmuje z nas konieczność regularnego doładowywania telefonu w Plus na Kartę

Klienci opcji na kartę cenią sobie wygodę i elastyczność. To oni o wszystkim decydują i nie wiąże ich z operatorem żadna umowa, więc w każdej chwili mogą zrezygnować z usług. Nie oznacza to oczywiście, że oferta na kartę to same plusy, bo do tych gorszych aspektów można zaliczyć chociażby konieczność pamiętania o cyklicznych doładowaniach. Na szczęście nie są to już czasy, gdy po doładowanie trzeba było chodzić do sklepu, ale i tak może być to nieco uciążliwe. W dodatku, gdy mamy uruchomione dodatkowe, odnawialne pakiety, musimy trzymać się danego terminu, o czym łatwo jest zapomnieć.

Plus dobrze o tym wie i dlatego postanowił zdjąć ten obowiązek ze swoich klientów, wprowadzając usługę subskrypcji. Działa ona dokładnie tak samo, jak subskrypcja w serwisie streamingowym – opłaty pobierane są z naszej karty, a z usługi można zrezygnować w każdej chwili. Nowa forma płatności to połączenie to połączenie konta abonenckiego z kartą płatniczą, które pozwala na automatyczne odnawianie się pakietów bez myślenia o doładowaniach.

Operator daje do wyboru trzy różne warianty subskrypcji, dostępne dla nowych i obecnych użytkowników Plus na Kartę:

Subskrypcja w cenie 45 zł/mies. (to cena promocyjna, obowiązująca tylko do 7 listopada) – ten wariant obejmuje: pakiet 45 GB internetu, rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu i dostęp do serwisu Disney+. Dodatkowo w prezencie będzie można przez rok korzystać z Tidal. W tym pakiecie można też załapać się na promocję, dzięki której do zdobycia jest nawet 2000 GB na lata. Po okresie promocyjnym (od 7.11.2023) miesięczna opłata za pakiet wynosić będzie 55 zł. Osoby, które wybiorą ten wariant oferty subskrypcyjnej otrzymają w ciągu 24h dostęp do Disney+ na rok.

– ten wariant obejmuje: pakiet 45 GB internetu, rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu i dostęp do serwisu Disney+. Dodatkowo w prezencie będzie można przez rok korzystać z Tidal. W tym pakiecie można też załapać się na promocję, dzięki której do zdobycia jest nawet 2000 GB na lata. Po okresie promocyjnym (od 7.11.2023) miesięczna opłata za pakiet wynosić będzie 55 zł. Osoby, które wybiorą ten wariant oferty subskrypcyjnej otrzymają w ciągu 24h dostęp do Disney+ na rok. Subskrypcja za 35 zł/mies. obejmuje: 40 GB pakietu internetowego, a także rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu oraz Tidal w prezencie na rok. W ramach tego pakietu także można otrzymać 1500 GB na lata.

obejmuje: 40 GB pakietu internetowego, a także rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu oraz Tidal w prezencie na rok. W ramach tego pakietu także można otrzymać 1500 GB na lata. Subskrypcja za 30 zł/mies. – 30 GB internetu mobilnego, rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, a także Tidal w prezencie na rok. Użytkownicy, którzy zdecydują się na ten pakiet, mogą zgarnąć nawet 1500 GB na lata.

Świetną wiadomością jest fakt, że jeśli nie wykorzystamy GB z naszego pakietu, one nie przepadają. Czas na ich wykorzystanie mamy tak długo, jak włączoną mamy subskrypcję.

Jak uruchomić subskrypcję w Plus na Kartę?

Po pierwsze i najważniejsze, należy posiadać aktywny numer w Plus na Kartę;

Kolejnym krokiem jest pobranie aplikacji iPlus oraz zarejestrowanie konta lub zalogowanie się do swojego konta Plus.pl;

Później należy przejść do zakładki Subskrypcje i wybrać tam interesujący nas pakiet;

Po dodaniu karty płatniczej cały proces jest zakończony, a z naszego konta bankowego automatycznie zostanie pobrana opłata. Kolejne zobowiązania będą pobierane co 30 dni.

Wart też pamiętać, że usługa subskrypcji wciąż daje dostęp do wszystkich korzyści oferty na kartę. W dowolnym momencie można zasilić konto, włączyć dodatkowe usługi i promocje oraz korzystać z subskrypcji bez konieczności pamiętania o doładowaniu.